Billy Graham en ‘het evangelie met een getrokken pistool’

Toen hij zijn aftandse fiets de stoep op stuurde en vlak voor mij tot stilstand bracht, dacht ik dat hij geld zou gaan vragen, zoals dorstige mannen in mijn buurt soms doen. Maar hij kwam niets vragen, hij kwam iets aanbieden. Het begon ermee dat hij informeerde of ik God kende, waarna we in een moeizame dans terechtkwamen, waarin hij aandrong en ik afweerde, en het eindigde met zijn verzekering dat het erom gaat dat je verzegeld bent met de Heilige Geest. Hij wilde nog wat meer vertellen, maar ik gaf hem een hand en maakte me uit de voeten voordat hij was uitgesproken.

Ik had het met hem te doen, omdat ik zag hoe graag hij deze avond op deze stoep een verloren ziel had willen redden. En ik had het ook met mezelf te doen, omdat ik overvallen werd door een zekere heimwee, een verlangen bijna, naar de zekerheden van mijn jonge jaren. Niet om die zekerheden zelf, maar om het gevoel van zeker-zijn. En verder was ik natuurlijk gewoon geërgerd door de opdringerigheid van de man.

