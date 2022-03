Bijna geen land plaatst zoveel kinderen uit huis als Nederland

We kennen de crisis, de affaire en het schandaal; onmisbare begrippen om te beschrijven wat er mis kan gaan in de politiek. Maar welk woord zoeken we als alle drie verschijnselen zich tegelijkertijd voordoen? Temeer als het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald?

We hebben het hier over de minimaal 1115 kinderen die uit huis werden geplaatst terwijl hun ouders behoorden tot de slachtoffers van de toeslagenaffaire, zonder dat we weten in hoeveel gevallen die affaire de oorzaak was van de huiselijke problemen, of deel van de oorzaak, en wat gedaan zou kunnen worden om de ellende te herstellen. Je zou willen dat er een duidelijke schuldige was, dan kon je spreken van een misdaad – cabaretier Peter Pannekoek kwam daar vorige week bij in de buurt, hij had het op tv over ‘staatsontvoeringen’. Maar we weten te weinig, en het onderzoek dat de regering laat doen zal ook geen opheldering geven, want dat is een oefening in bureaucratisch zelfbehoud, wat je een schandaal zou mogen noemen. Op de achtergrond speelt intussen de crisis in de jeugdzorg, en zo komen we vanzelf bij een ‘shitstorm’, om een term te lenen van de immer beschaafde Angela Merkel.

Tot dusver, zo moest het kabinet onlangs melden, is geen een van de 1115 kinderen terug bij zijn of haar ouders. Er is sowieso slechts contact met twaalf gedupeerde gezinnen. Pieter Omtzigt vindt dat er daarom een meldpunt voor ouders en kinderen moet komen; bovendien vraagt hij – samen met andere kritische Kamerleden – om onafhankelijk onderzoek, dat gericht is op herstel. Het onderzoek dat werd bedacht door Sander Dekker, de vorige minister van rechtsbescherming, is in handen gegeven van de inspecties van twee betrokken ministeries, dat wekt weinig vertrouwen. Het moet overigens nog beginnen.

Dekkers hele voorstel is ‘een moedwillige opzet om deugdelijk onderzoek te laten mislukken’, schreef een kinderrechtenadvocaat in december al in Trouw. Over individuele gevallen zullen de inspecties niet oordelen, ze gaan op pad voor een ‘systeemanalyse’. Wat die ook zal opleveren, de uithuisgeplaatste kinderen en hun ouders worden er niet mee geholpen. Het perspectief op hereniging is voor hen toch al somber; de tijd verstrijkt en na een jaar worden kinderen in principe niet meer teruggeplaatst omdat ze zich elders al zullen hebben gehecht.

Natuurlijk is het aannemelijk dat er onder deze 1115 kinderen gevallen zijn waarin ook zonder toeslagenaffaire was besloten tot uithuisplaatsing. Maar een geruststellende gedachte is dat nauwelijks. Bijna geen land plaatst zoveel kinderen uit huis als Nederland, terwijl de instellingen voor jeugdbescherming zelf roepen dat ze onvoldoende personeel en middelen hebben om goede zorg te verlenen. Advocaten die betrokken zijn bij uithuisplaatsingen zeggen dat Nederland niet alleen een toeslagenaffaire kent, maar ook een jeugdzorgaffaire - hoe de aangekondigde bezuinigingen in die sector de toestand moeten verbeteren, is een raadsel.

In het onderwijs kennen we het begrip stapelen, maar in de politiek bestaat het dus ook: het stapelen van affaires. Onderop die stapel zie je, als je goed kijkt, de getroffen kinderen.