Bijna dertig jaar na de val van de Muur begint West op Oost te lijken

Maar intussen bleef een belangrijk element van Junckers ‘State of the Union’-rede opvallend onderbelicht in de binnen- en buitenlandse beschouwingen. En dan doel ik uiteraard op de woorden die hij wijdde aan de visstick.

Lees verder na de advertentie

“De Slowaken verdienen net zoveel vis in hun vissticks als ieder ander”, verklaarde Juncker. Terecht. Je kunt van mening verschillen over de vraag of de functie van voorzitter van de Europese Raad samen moet vallen met die van de Europese Commissie, maar niet over het recht van iedereen op een fatsoenlijke visstick. Er schuilt bovendien een reële kwestie achter.

Toen onlangs bekend werd dat internationale merken hun klanten in Oost-Europa slechter bedienen dan in West-Europa (minder vis in de sticks, minder sinaasappel in de jus, minder cacao in de chocolade), was dat voor de Oost-Europeanen de bevestiging van iets dat verder reikt dan de winkelschappen - het gevoel tweederangs burgers te zijn binnen de EU. En dat gevoel wilde Juncker wegnemen, al was het maar om de Oost-Europeanen met enig gezag aan te kunnen spreken op hun Europese plichten, zoals het opvangen van vluchtelingen - de vis was de stok om de hond te slaan.

Het is al 28 jaar geleden dat de Muur viel, maar nog altijd bestaat er een kloof tussen Oost en West. Toch groeien beide polen wel naar elkaar toe, dat wil zeggen: het Westen begint steeds meer op het Oosten te lijken. Het viel me opeens op toen ik gisteren een stuk herlas van de onvolprezen Bulgaarse politicoloog Ivan Krastev, waarin hij uiteenzet waarom de Oost-Europeanen zo weigerachtig zijn als het gaat om asielzoekers.

Het Europees continent is nog lang niet in veilig vaarwater

Historisch gezien combineren zij het Franse idee van de sterke staat met de romantische Duitse notie van de natie als een gemeenschap van gezamenlijke afkomst en cultuur, aldus Krastev, en dat maakt hen huiverig voor nieuwkomers. Daarnaast bestaat volgens hem in het Oosten een ‘diepgeworteld wantrouwen’ tegen de cosmopolitische traditie van het Westen, een wantrouwen dat is gevoed tijdens het stalinisme en nu weer de kop opsteekt in de voorkeur van kiezers voor nationalistische politici die ‘niet geïnteresseerd zijn in de wereld, geen belangstelling hebben voor buitenlandse culturen en bezoeken aan Brussel zoveel mogelijk vermijden’. “Tegelijkertijd cosmopolitisch zijn en een ‘goede Pool’, ‘goede Tsjech’ of ‘goede Bulgaar’ behoort niet de mogelijkheden.”

Vergis ik me als ik denk dat dit eenkennige sentiment ook in het Westen om zich heen grijpt? Het jaar 2017 mag voor Europa minder rampzalig verlopen dan wel werd gevreesd - de populisten veroverden niet de macht in Nederland en Frankrijk en zullen dat ook in Duitsland niet doen - in veilig vaarwater is het continent nog lang niet.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.