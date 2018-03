Bijleveld dicht gaten bij de krijgsmacht, maar dat is niet genoeg

Sinds 2014 kwam er alweer wat extra geld voor Defensie beschikbaar, een druppel op de gloeiende plaat, nu kan minister Ank Bijleveld een redelijk fors bedrag van 1,5 miljard extra in de defensiebegroting steken, die daarmee in deze kabinetsperiode groeit tot ruim 10 miljard euro. Er worden gaten mee gedicht, reparaties verricht in het defensieapparaat dat kraakt in z’n voegen door verouderde wapens, gebrek aan reserve-onderdelen en weglopend personeel.

Bij al dat broodnodige wegwerken van achterstallig onderhoud heeft de door de wol geverfde CDA-bestuurder Bijleveld goed begrepen dat zij allereerst de grote onvrede onder het defensiepersoneel moet zien te beteugelen. Ze komt met verbeterde arbeidsvoorwaarden waarmee zij het vertrouwen van de militairen in hun organisatie hoopt terug te winnen. Dat is hard nodig nu veel defensiemedewerkers weglopen, gefrustreerd door gebrek aan carrièremogelijkheden of goed materiaal. Zonder gemotiveerd personeel kan Defensie zware buitenlandse missies niet goed aan.

Minister Bijleveld begrijpt goed dat de militairen weer vertrouwen in defensie moeten krijgen

Het kabinet biedt ook financiële ruimte voor de aanschaf van nieuwe bewapening. Binnenkort ontvangt de luchtmacht de eerste nieuwe JSF-gevechtsvliegtuigen op Leeuwarden, daarna is in dit plan de marine aan de beurt: op de lange termijn krijgt die zicht op vervanging van onderzeeboten, fregatten en mijnenbestrijdingsvaartuigen. Het laat zien dat het kabinet nog altijd geen scherpe keuzes maakt tussen marine, lucht- en landmacht. Alle krijgsmachtdelen moeten blijkbaar om de beurt hun deel blijven krijgen.

Onvoldoende Afgezien van de vraag of het verstandig is dat defensie zowel ter land, op zee als in de lucht blijft meedoen, staat al wel vast dat deze 1,5 miljard euro extra onvoldoende is om de krijgsmacht als geheel voldoende slagkracht te geven. Er zal na 2020 meer geld bij moeten. Niet om mee te doen aan een zinloze wapenwedloop, maar om voorbereid te zijn op dreigingen van een grote verscheidenheid, die Europa en ons land kunnen treffen. Daarbij is het noodzakelijk dat de Nederlandse krijgsmacht mikt op nog meer samenwerking met andere Navo- of EU-landen. Zulke taakspecialisatie is er nog onvoldoende. Internationale taakverdeling kan niet op een koopje. Want een land dat defensietaken wil delen met bijvoorbeeld Duitsland, België of de Britten moet zelf ook genoeg materiaal en kennis - over digitale dreiging - hebben om bij de buren aan te bieden. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.