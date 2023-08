Bij welke partij zal de christendemocratie landen en wat blijft ervan over?

Met de lancering van Nieuw Sociaal Contract (NSC) hebben we er een partij bijgekregen die er nooit was gekomen als één persoon niet uit het CDA was weggesensibiliseerd. Het is niet uniek dat een partij om één man of vrouw heen wordt gebouwd, denk aan de heren Fortuyn, Wilders en Baudet, wellicht ook aan mevrouw Van der Plas, maar als basis voor een bestendige beweging is het een beetje mager. Valt de leider weg, dan dreigt voor zo’n partij ook al snel het einde.

Niet iedereen zal zich hierdoor laten afschrikken, en staatsrechtelijk is iedereen vrij zijn eigen lijst te beginnen (‘Stem Stevo!’), maar mij is het te particulier en te ijdel (‘Doe toch maar niet!’). Toen Pieter Omtzigt aankondigde met een eigen partij te komen, dacht ik enerzijds: Laat zijn geluid maar luider klinken, dat is alleen maar goed. Maar anderzijds vroeg ik me af of deze nieuwe ’beweging’ wel meer was dan een vehikel voor één – toegegeven: uitzonderlijke – politicus. Met andere woorden: vertegenwoordigt NSC wel zoiets als een politieke stroming die ook kan bestaan zonder deze of gene aanvoerder?

Een interessant document

Vervolgens las ik het zestien pagina’s tellende document Grondgedachten en uitgangspunten, waarin de filosofie van NSC wordt beschreven, en dat was interessant, want daarmee ging het van persoon naar personalisme. Ofwel van Omtzigt naar de fundamenten van het christelijk-sociale denken. Laat ik er direct bij zeggen dat het stuk ook de sociaaldemocratie waardeert (als ‘gereguleerd kapitalisme met een sociaal gezicht’) en dat naast het katholicisme en de Reformatie ook het humanisme en de Verlichting worden genoemd als inspiratiebronnen. Maar de nadruk ligt op het gegeven dat de mens een spiritueel wezen is, en het personalisme geldt daarbij als uitgangspunt, het staat zelfs in artikel 2 van de NSC-statuten.

Wat voor isme is dit? Het document zegt het zo: “In het personalisme staat niet het individu met zijn eigenbelang, maar de mens als persoon centraal – de mens in verbondenheid met zichzelf, met anderen en met de omringende wereld. De partij ziet mensen als bezielde personen die zich tot elkaar verhouden met zorg.” Dit mensbeeld staat haaks op het dominante idee van het autonome individu, dat voortkomt uit een doorgeslagen rationaliteit. Daarin zijn mensen gereduceerd tot elkaars concurrenten in de jacht op welvaart en geluk, als ik het NSC-stuk zo mag samenvatten. De overheid, die vanuit een managementkoker ook het zicht op de menselijkheid van de burgers is verloren, moet hen weer vertrouwen en verantwoordelijkheid geven.

Wil je dit personalisme vertalen in politieke termen, en dat is wat Omtzigt en de zijnen gaan doen, dan kun je maar bij één ding kunt uitkomen: de christendemocratie. Ik maak me sterk dat Henri Bontenbal, de nieuwe CDA-leider, zonder enige aarzeling zijn handtekening onder de NSC-grondgedachten zou kunnen zetten. Iets anders is of Bontenbal in zijn eigen partij genoeg ruimte heeft om terug te gaan naar de christendemocratische waarden, zoals hij zegt te willen. In die zin is de komst van Nieuw Sociaal Contract de onbetaalde rekening van de verwatering van het CDA.

Vraag voor de komende jaren: bij welke partij zal de christendemocratie landen en wat blijft ervan over?