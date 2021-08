Bij te weinig opvang zijn de shelterbags hard nodig

De warme, regenbestendige shelterbags zijn geen oplossing voor dakloosheid. Maar ze zijn wel hard nodig bij gebrek aan voldoende opvangplaatsen, aldus Jos Verhoeven, die als maatschappelijk investeerder de stichting Sheltersuit steunt.

Stichting Sheltersuit deelt zogeheten shelterbags, speciale slaapzakken voor daklozen, uit in Rotterdam, Den Haag en Leiden (Trouw, 11 augustus). In dit artikel staat een vaak terugkerende mening: ‘De shelterbag lost het probleem van de dakloosheid niet op’.

Als maatschappelijk investeerder steun ik al sinds de oprichting de producent van de shelterbags en sheltersuits, de Enschedese sociale onderneming Sheltersuit. Voor het complete beeld: deze speciale slaapzakken voor daklozen worden van restmaterialen gemaakt door mensen die veelal als ex-vluchteling hier een bestaan proberen op te bouwen en ze worden uitgedeeld aan dak- en thuislozen in Nederland, Europa, Zuid-Afrika en de Verenige Staten. Kortom, drie maatschappelijke doelen ineen.

Het uitdelen van warme slaapzakken als daad van barmhartigheid

Natuurlijk zijn de shelterbags en sheltersuits geen oplossing voor het probleem van de daklozen. Daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Esmé Wiegman, die in dit artikel de bekende mening poneert, is directrice van Valente, de branchevereniging van de professionele opvang. Zij vertegenwoordigt een ons bekend geluid. Toen wij samen met stichting Sheltersuit en een anonieme donateur in de eerste coronawinter sheltersuits wilden distribueren in Nederland, voerde het management van de opvangindustrie oppositie. Terwijl de mensen op de werkvloer en talrijke daklozen ze dankbaar in ontvangst namen.

De officiële mantra in Nederland is dat er niemand op straat hoeft te slapen in ons land. Staatssecretaris Blokhuis, die eerder Stichting Sheltersuit vroeg aan te geven wat ze zou kunnen betekenen, trok dit voorstel schielijk in, ongetwijfeld onder druk van de opvangtop. ‘Er is plek voor iedereen’ is net zo’n lege huls als roepen dat er betaalbare huisvesting nodig is. En, zo tamboereert de sector uiteraard ook, er is meer begeleiding nodig.

De sheltersuits en shelterbags zijn geen oplossing. Dat heeft ook niemand beweerd. Zolang er geen betaalbare huisvesting en voldoende opvang is, blijft het een tijdelijk hulpmiddel. Volgens de in het artikel geciteerde Joy Falkena van Straat Consulaat is het een middel om aandacht te vragen voor het probleem en de tekorten in de opvang. Wij weten ook uit de ervaringen hier en elders in de wereld, dat het een eerste stap kan zijn om met de dakloze aan de slag te gaan met een oplossing. En tot slot is het uitdelen van warme regenbestendige slaapzakken aan buitenslapers ook gewoon een daad van barmhartigheid en mededogen. Wat is daar in vredesnaam mis mee?

