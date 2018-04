Bij Pasen vooral denken aan de lente, wat is daar erg aan?

Een probleem dat tegelijk al minstens duizend jaar oud moet zijn, want hoe erg was het eigenlijk dat ik me vlak voor het allerbelangrijkste feest van het christendom vooral verlies in heidense vreugde over het opstaan van de natuur, de terugkeer van de zon, het licht, het gebladerte? Straks zou ik het Paasfeest nog verwarren met een voorjaarsfeest - een fout die de Hema in de folder van 2016 nog maakte en die leidde tot veel gesomber over ‘de ondergang van onze cultuur’. Een beetje terecht ook wel. Wist ik zelf nog wel waar Pasen echt over ging?

Ter stichting en controle pakte ik Robinsons roman ‘Lila’ (2014) er maar eens bij. Diepchristelijk aan dat boek is alleen al Robinsons vaste personage predikant Ames, een man die je bijna Jezus’ gelijke mag noemen, omdat hij zo’n waarachtig goed en liefdevol mens is.

Dat Ames bij zoveel goedheid toch geen kwezel wordt, is een literair wonder, al helpt het dat hij in ‘Lila’ tegenwicht krijgt van de door het leven gebutste vertelster. Hoewel deze Lila met dominee Ames is getrouwd, wantrouwt ze christenen en leest ze nooit in de Bijbel. Voordat ze strandde in het dorp van de dominee, heeft ze wat je noemt een zondig leven geleid, met als dieptepunt een duistere periode als prostituee.

De winter verdreven Maar dat deert Ames niet. Louter door haar te hullen in zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw, weet hij Lila’s verkilde hart te ontdooien. Midden in de winter, als Lila in verwachting is van hun kind, schept hij een glas vol met sneeuw en zet het voor het raam, zodat de zon erdoorheen schijnt. Een ontroerend symbool: de winter wordt verdreven. ‘Lila’ verbeeldt denk ik allereerst wat de filosoof Charles Taylor een ‘modern christelijk bewustzijn’ heeft genoemd. Kwaad en lijden zijn niet langer een straf van God, maar krijgen betekenis ‘door Gods onwrikbare vastbeslotenheid de mensheid in haar ergste lijden niet in de steek te laten’. Dat zie je bij Ames ook: die vastbeslotenheid Lila bij te staan, ondanks haar wantrouwen en haar duistere verleden.