Bij ongewenste intimiteiten in de zorg past geen mildheid

Trouw schreef zaterdag 2 februari over ongewenste intimiteiten in de zorg, onder de titel: ‘Verder dan een tik op de billen’. De milde, verzachtende toon – daaronder valt ook de titel – waarop misbruik in dit artikel naar voren komt, stuit mij zeer tegen de borst. De nadruk ligt op het begrip voor hulpbehoevenden om zich seksueel te misdragen. Ongewenste intimiteiten worden toegeschreven aan mensen die ‘verward’ zijn of ‘kwetsbaar’.

Ongewenste symptomen van een ziekte, of psychisch ongewenst gedrag, worden doorgaans met medicatie en therapie bestreden. Iets wat ongewenst is willen we verhelpen. Waarom dan zo aarzelend en voorzichtig wanneer het gaat om de meest vernederende vorm van ongewenst gedrag?

Uitlatingen als ‘jij hebt een mooi figuurtje’, tot en met ‘wil je me pijpen?’ dienen te allen tijde direct gepareerd te worden

Vernederend gedrag De psychiatrisch verpleegkundige denkt: het hoort er toch bij? De coördinerend verpleegkundige ‘kan een heleboel hebben’, maar dat een patiënt haar vroeg hem te pijpen ‘deed haar toch iets’. De 51-jarige verpleegkundige verontschuldigt zich achteraf voor haar reactie op het vernederende gedrag van haar belager. Het is uiteraard al veel langer bekend dat zorgverleners kwetsbaarder zijn op dit punt. Uitlatingen als ‘jij hebt een mooi figuurtje’, tot en met ‘wil je me pijpen?’ dienen te allen tijde direct gepareerd te worden. Om nog maar te zwijgen van ongewenste aanraking. Als ex-verpleegkundige heb ik meerdere malen in de situatie verkeerd. Het is razend moeilijk om adequaat te reageren. Juist omdát je in een vertrouwde sfeer handelt, word je verrast en overvallen. Ik pleit sterk voor het afkeuren van iedere uitlating en handeling waarbij grenzen overschreden worden, ongeacht de beroepsgroep. Het wordt tijd dat we vaker iemand die zich misdraagt aan z’n lot overlaten, zoals het laatste voorbeeld uit het artikel. Een stevig ‘Nee!’, dat is het antwoord op ongewenste intimiteiten. Even uit je rol stappen, net als de cliënt op dat moment doet. Je eigenwaarde is grondig in het geding, dan moet je kwaad worden en dus je toewijding tijdelijk laten varen. De zorgverlener moet goed toegerust zijn om met deze problematiek om te gaan. Opleidingen hebben hier de grootste taak. Ik hoop dat mijn favoriete krant binnenkort een steviger geluid kan laten horen over deze ernstige vorm van misbruik.

