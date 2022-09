Bij het verhaal over Elizabeth ging er iets mis, dat niet mis kón gaan

Doodziek, dat waren we ervan. De stemming vrijdagochtend, toen de krant met het overlijden van koningin Elizabeth werd opengeslagen, was uiterst chagrijnig. Onze trouwe lezer uit Haringhuizen, Rik Laernoes, had me in alle vroegte al een ongerust appje gestuurd. “In de Verdieping lopen twee artikelen door elkaar. Gelukkig staat het online wel goed”, schreef hij. “Oh jee, de wissel. Gisteravond is dus ergens iets fout gegaan”, schreef ik hem terug.

Er ging iets mis, dat eigenlijk grondig was voorbereid en daardoor niet mis kón gaan. Het gebeurde toch.

De geruchten dat de gezondheid van de Britse koningin Elizabeth hard achteruit ging, werden donderdag steeds sterker. De chef nieuws Harriet Salm organiseerde een plan B, mocht de koningin die avond overlijden. Verloven werden ingetrokken, de redactie online en de newsdesk stonden op scherp. Er werd een alternatieve voorpagina in de steigers gezet, verhalen in de krant zouden naar achteren worden geschoven en in de Verdieping zou een naschrift over het leven van koningin Elizabeth over vier pagina’s worden gelegd. Twee verhalen, onder andere over de watersnood in Pakistan van correspondent Aletta André, zouden daarvoor plaats moeten maken.

Het verhaal over de hoogbejaarde koningin lag al jaren klaar en werd om de zoveel tijd van een update voorzien. Even na zevenen donderdagavond sprak ik chef avond Eric de Jager aan zijn bureau, verantwoordelijk voor de productie en inhoud van de krant. Hij legde me uit hoe het plan zich zou voltrekken mocht de koningin overlijden. Alles was in kannen en kruiken.

Op weg naar huis kwam het bericht over het overlijden van het Britse staatshoofd via de radio. Bij zulk groot en niet onverwachts nieuws wacht je even totdat je gaat bellen met de direct verantwoordelijken. Iedereen weet wat ie moet doen en de hectiek is groot. De krant gaat op de schop, de stress schiet naar een hoger niveau. Dan moet je als hoofdredacteur de bal aan de spelers laten. Anders ben je de bekende meeuw die overvliegt en een fluim laat…dat zorgt alleen maar voor ergernis.

Even voor achten belde ik Eric de Jager. ‘Alles onder controle? Heb je genoeg mensen? Gaat het lukken?’ Drie korte vragen en drie keer luidde het antwoord ja.

De fors aangepaste nieuwskrant en de Verdieping gingen door allerlei fasen van bewerking. In de beeldschermen op de redactie is dat met een soort stoplicht-systeem goed te volgen. De hele krant werd nog eens nagelopen, gecontroleerd, gecheckt en gezet. Uiteindelijk stond ook het laatste licht op groen. Dat betekende dat de drukkerij de krant goed had ontvangen. Als laatste check werd de drukkerij gebeld met de mededeling dat de aangepaste krant was verstuurd.

En toen werd het ochtend. Op pagina 2 van de Verdieping bleek de eerste pagina van de reportage van Aletta André over de Pakistaanse watersnood nog te staan, de eerste pagina van het naschrift over het leven van koningin Elizabeth ontbrak.

Lezers reageerden terecht heel teleurgesteld. Bij het nieuws over zo’n belangrijk staatshoofd wil je je lezers volledig en uitgebreid informeren. Op onze site, in de mobiele app en in de digitale krant stond het allemaal wel goed. Vermoedelijk lag de fout in een drukplaat in de drukkerij die niet was gewisseld.

Vandaag in de Verdieping hebben we het verhaal in een verkorte versie herplaatst, met nieuwe foto’s. De volledige versie kunt u op nog onze website lezen. Nogmaals onze excuses.