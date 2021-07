Bij groot nieuws moet iemand op de redactie de rust bewaren en overzicht houden

Daags voor de misselijke aanslag op Peter R. de Vries komt onverwachts Henk Hoijtink mijn kamer binnenlopen. “Ik wil stoppen met mijn voetbalcolumn. Zaterdag is de laatste. Zullen we er een klein cursief regeltje onder zetten dat ik er mee ophoud?”

Nadat ik van mijn verbazing ben bekomen, vertel ik Henk dat we wellicht iets uitgebreider moeten stilstaan bij zijn vertrek als columnist. Ruim elf jaar heeft hij in een eigenzinnige stijl, zonder opsmuk en poeha, onafhankelijk denkend, columns over voetbal geschreven. Zijn lezers hebben toch wel recht op enige uitleg? Aanvankelijk vond hij dat niet nodig, dat paste niet bij hem, vond hij zelf. Het compromis is een afscheidsinterview.

Henk Hoijtink was tot eind 2019 chef sport en maakte vervolgens de overstap naar de eindredactie, waar hij inmiddels ook één van de avondcoördinatoren is. Het weekend van de EK-finale leek hem een gepast moment om te stoppen met zijn waarnemingen over voetbal.

Afkeer van het grote geld

Wie zijn columns las, zag dat zijn afstand tot het spelletje geleidelijk aan groter was geworden. Henk had zijn bedenkingen over de zijns inziens te positieve beoordelingen door media van vooral spelers. Daarbij kwam zijn afkeer van het grote geld in het voetbal. Na zijn halve leven gewijd te hebben aan de sportjournalistiek was hij er zogezegd wel klaar mee, althans met het professionele voetbal.

Hij zat dinsdag als chef avond ‘aan de knoppen’ toen het nieuws binnenkwam dat er een aanslag was gepleegd op Peter R. de Vries. Voor de avondploeg betekende dit alle hens aan dek, de plannen konden overboord. De nieuwscoördinator dag, Antal Crielaard, stapte weer in het strijdperk. Juist tijdens deze stressmomenten wordt razendsnel geschakeld, waarbij enerzijds online moet worden bediend en anderzijds de krant van morgen.

Dat het de opening van de krant moest worden, was kristalhelder. Het neerschieten van een gerenommeerde journalist, tv-persoonlijkheid, adviseur van slachtoffers en van kroongetuige Nabil B., ook in het buitenland bekend als crimefight-journalist, is een opgestoken middelvinger naar de rechtsstaat. Net zoals dit het geval was met de moorden op Pim Fortuyn, Theo van Gogh en Nabil B.’s advocaat Derk Wiersum. Dan staat de rechtsstaat op zijn grondvesten te schudden.

In mindere mate is dat het geval als een politicus zoals Geert Wilders journalisten wegzet als ‘tuig van de richel’ en een veroordeling wegens groepsbelediging (tot aan de Hoge Raad aan toe) het ‘failliet van de rechtsstaat’ noemt.

De rust bewaren

Gewend als hij is om als voetbalverslaggever tegen deadlines aan te werken, kan Henk Hoijtink ook de rust bewaren als er groot nieuws is. En zo kwam hij over toen ik met hem op de avond van de aanslag op Peter R. de Vries aan de lijn de plannen doornam. Als de deadline nadert, moet je overzicht houden en de rust bewaren. Dit geldt overigens ook voor de andere chefs avond en de redacteuren van de avondploeg.

Het nieuws over Peter R. de Vries zal de komende weken nog lang nadreunen terwijl iedereen op vakantie gaat. Komende maandag gaat Trouw weer over op het zomerschema. De nieuwskrant en de Verdieping worden dan iets dunner. Dit geldt ook voor Tijdgeest, dat vanaf volgende week zeven weken lang wordt omgedoopt tot Zomertijd. Dit doen we traditioneel om onze redacteuren op vakantie te laten gaan. Dit geldt ook voor deze rubriek. Prettige vakantie toegewenst.