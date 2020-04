Bij een vriendin langs? Dat mag ik niet van mijn huisgenoot

Beste Beatrijs,

Ik deel een appartement met drie leeftijdgenoten (eind twintigers). Iedereen werkt al twee weken thuis op zijn eigen kamer of in de huiskamer. In het algemeen gaat dat prima en hebben we het best gezellig. In het normale leven eten we af en toe samen met degenen die thuis zijn, maar nu doen we het avondeten dagelijks gemeenschappelijk. Afgelopen week ben ik bij een goede vriendin gaan eten die alleen woont en behoefte had aan gezelligheid. We hebben elkaar niet aangeraakt en netjes anderhalve meter afstand gehouden, maar toen ik weer thuis was, kreeg ik op mijn kop van een huisgenoot die vond dat ik onverantwoord bezig was. Maar het is toch niet verboden om een-op-een bij iemand langs te gaan?

Over de schreef?

Beste Over de schreef,

Het is heel voorstelbaar dat u bij uw vriendin bent gaan eten, maar de reactie van uw huisgenoot was ook te verwachten. Als de hele bevolking elkaar van vroeg tot laat in alle toonaarden aanspoort om bij elkaar uit de buurt te blijven, worden gezelligheidsbezoekjes onvermijdelijk een roekeloze en dus foute luxe. Sociale gelegenheden met maximaal drie mensen, gezeten in drie hoeken van een huiskamer, zijn officieel gepermitteerd, maar twee vrienden die samen een ommetje willen maken, moeten anderhalve meter tussenruimte betrachten. Als je zo van gedachten moet wisselen, denk je al snel: bellen is makkelijker. Hetzelfde geldt voor vriendenbezoek: voorlopig beter van niet.