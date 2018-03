Bij een risicobevalling wegen medische argumenten het zwaarst

Niet vanwege de zaak zelf. Deze eis, die het ziekenhuis feitelijk degradeerde tot verhuurplek, werd door de rechter snel afgewezen. Het is jammer dat de zaak zo ver moest komen en het blijft de vraag of de betrokken zorgverleners en de moeder hier niet tot een werkbaar compromis hadden kunnen komen. Maar de grote les uit de geboortezorg is dat niet zozeer de thuisbevalling risicovol is voor het kind, maar vooral de problemen bij de overdracht tussen verloskundige en gynaecoloog.

Begrijpelijk dat vrouwenclubs strijden voor zelf­be­schik­king, maar hier gaat het om een ri­si­co­be­val­ling

Veel zorgelijker is de opstelling van vrouwenclubs zoals het Clara Wichmanfonds. Deze organisatie, die zich al jarenlang succesvol profileert met proefprocessen voor de rechten van de vrouw, heeft de zaak aangegrepen om een kruistocht te beginnen voor de vrije keuze van zwangere vrouwen in Nederland. Het fonds zwaait met mensenrechtenverdragen en het zelfbeschikkingsrecht, die de wens van deze vrouw zouden ondersteunen. Het lijkt bijna een nieuw pleidooi voor ‘baas in eigen buik’.

Er is veel te zeggen over de geboortezorg en de zelfbeschikking van vrouwen, die soms tegen hun zin toch in een gemedicaliseerde omgeving moeten bevallen, met veel meer mensen aan het bed dan hun lief is. Maar in deze zaak gaat het om een risicobevalling. De vrouw kreeg eerder een kind via een keizersnede, die nodig was omdat haar eerste kind in een stuithouding lag. Het litteken van die oudere operatie betekent een zwakke plek en een mogelijk risico voor de nieuwe baby. De afspraken in de geboortezorg, onderschreven door verloskundigen en gynaecologen, schrijven daarom opnieuw een ziekenhuisbevalling voor. In het belang van de kwestbaarste in de hele zaak, het ongeboren kind.

Het ziekenhuis wil die bevalling in één hand houden en stelt bovendien de voorwaarde dat het hartje van de baby wordt bewaakt tijdens de ingreep. De vrouw voelt daar niets voor, maar dit zijn keiharde medische argumenten die helemaal niets te maken hebben met vrije zorgkeuze voor vrouwen of voor mannen. Het Clara Wichmanfonds concludeerde na verlies van het kort geding dat de rechter deze vrouw een ziekenhuisbevalling ontzegt en haar dwingt om onveilig thuis te bevallen. Die omdraaiing van zaken doet potsierlijk aan. Net als eerder de vaststelling dat het kort geding nota bene op internationale vrouwendag diende. Deze actie schiet zijn doel ver voorbij en is beslist niet in het belang van zwangere vrouwen, onder wie de Zeeuwse die het fonds zo hartstochtelijk zegt te ondersteunen.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

