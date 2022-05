Bij deze dodenherdenking gaan onze gedachten ook uit naar de mensen in Oekraïne

Onmiskenbaar hangt boven de nationale dodenherdenking die deze woensdagavond wordt gehouden, de schaduw van de oorlog in Oekraïne. Wie had gedacht dat 77 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog Europeanen weer tussen hoop en vrees leven, dat de Russische invasie kan uitlopen op een grootschalige Europese oorlog of wellicht een wereldoorlog en dat zelfs de inzet van kernwapens niet uitgesloten is? De hoofdverantwoordelijke voor deze oorlog, de Russische president Vladimir Poetin, droomt van ‘denazificatie’ van het Oekraïense leiderschap en het ‘russificeren van Oekraïne of een groot deel daarvan.

Holocaust-expert Debórah Dwork, van het Amerikaanse Strassler Center for Holocaust and Genocide Studies, bevestigde gisteren in Trouw dat Poetin zich schuldig maakt aan ‘genocidale retoriek’. “Het is voor mij duidelijk dat de retoriek van Poetin wijst op een bewuste vernietiging van het onafhankelijke land Oekraïne en zijn cultuur. Dag na dag zagen we belegeringen, moordpartijen en aanvallen op burgerdoelwitten. Dat past binnen de definitie van genocide.”

Het is zonder meer afschuwelijk te moeten vaststellen dat zovelen 77 jaar lang hebben gedroomd, gewenst of gedacht dat het nooit meer zou plaatsvinden. “Nie wieder”, zeiden we, maar nu gebeurt het toch weer op grote schaal in een naburig Europees land. Hoe verwrongen het Poetin-gedachtengoed kan zijn, bleek deze week uit de uitspraken van Sergej Lavrov, de Russische minister van buitenlandse zaken. Hij zei op de Italiaanse televisie dat ook Joden de ‘grootste antisemieten’ kunnen zijn en dat sommigen beweren dat Adolf Hitler ‘ook Joods bloed had’. Hij wilde er maar mee aangeven dat Oekraïne een neonazistisch land kan zijn, al is de president, Zelensky, Joods.

Bloedig spoor door Oekraïne

Poetin en Lavrov – en alle functionarissen en militairen die verantwoordelijk zijn voor deze oorlog – weten wel beter. Rusland betaalde destijds als onderdeel van de Sovjet-Unie een hoge prijs voor het nazistisch denken dat Russen, maar vooral Joden als untermenschen zag. De Duitse strijdkrachten en hun speciale eenheden trokken plunderend en moordend door Rusland, ten koste van vele miljoenen levens van burgers en soldaten. Nu is het precies andersom: onder het mom van denazificatie trekken Russische troepen een bloedig spoor door Oekraïne, een symbool voor het kwaad van Poetin en zijn kornuiten.

Uiteraard proberen we deze avond de mensen te herdenken die de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet hebben overleefd. Ook gaan onze gedachten uit naar de militairen die in de jaren daarna tijdens vredesmissies en crisisoperaties zijn omgekomen. Deze keer zullen onze gedachten echter ook bij de burgers van Oekraïne zijn, juist omdat hun situatie ons zoveel aan de Tweede Wereldoorlog doet denken.