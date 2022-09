Bij deze coalitie is de rechtsstaat niet veilig

De overheid als wetsovertreder, het zou natuurlijk beter zijn van niet, maar soms moet het gewoon. De regering verzoekt u dan vriendelijk uw ogen enige tijd te sluiten.

In maart 2021, toen het toeslagenschandaal dermate was ontploft dat er niet veel meer te verbergen viel, vroeg Pieter Omtzigt om een overzicht van alle wetten waar de Belastingdienst zich niet aan had gehouden. Er volgde een Kamerbrief van elf pagina’s, met een ‘niet-limitatieve opsomming’ van gevallen waarin de Belastingdienst in strijd met de wet had gehandeld. In totaal betrof dit dertien wetten. Omtzigt noemde het ‘dwingend leesvoer om het gebrek aan rechtsstatelijkheid te begrijpen’; de Belastingdienst was niet slechts een beetje te ruig geweest in het toepassen van de wet, ze overtrad de wet.

Zo flagrant onwettig is het overheidsoptreden maar zelden

Nu was het toeslagenschandaal een geval van ‘ongekend onrecht’, zoals de parlementaire onderzoekscommissie vaststelde. Zo flagrant onwettig is het overheidsoptreden maar zelden. Vaker gaat het om het omzeilen of weg-interpreteren van wetgeving die lastige consequenties heeft en de populariteit van de regering bedreigt. Dan wil juridische creativiteit nog weleens een uitkomst bieden.

Zo kwam bijvoorbeeld het Programma Aanpak Stikstof (Pas) tot stand, een geitenpaadje om onder Europese regelgeving uit te komen – regelgeving die ook in Nederland kracht van wet heeft. Ondanks zeer kritische adviesrapporten (‘dit houdt bij de rechter geen stand’) zette de regering door, met desastreuze gevolgen voor de natuur. Totdat Mobilisation for the Environment (MOB) de zaak aanhangig maakte bij de Raad van State, en inderdaad: bij de hoogste bestuursrechter hield de truc geen stand. Sindsdien – dit was 2019 – hebben we een stikstofcrisis.

Een overheid die de wet niet volgt of zelfs minacht is niet iets dat nu eenmaal bij het politieke spel hoort, een soort armpjedrukken tussen regering en oppositie. Het politieke spel is het debat, de krachtmeting die voorafgaat aan wetgeving. Ligt de wet er eenmaal, dan geldt die gewoon, zelfs voor het landsbestuur. Of liever: bij uitstek voor het landbestuur. In de asielkwestie blijkt hoe weinig dit besef is doorgedrongen tot de huidige coalitie, die trouwens ook de vorige coalitie was, en dus beter zou moeten weten.

Het debat over de ‘asieldeal’

Op het moment dat ik dit schrijf is het debat over de ‘asieldeal’ nog bezig, maar wat de uitkomst ook is, je slaat jezelf voor het hoofd als je ziet wat de regering doet door te goochelen met de wettelijke regels voor gezinshereniging. Wie naar Nederland mag komen – meestal vanuit een situatie van grote nood – krijgt wel te horen dat hij een visum krijgt, maar dit is ‘voor de vorm’, zoals ambtenaren het formuleerden. Want met de afgifte van het visum wordt gewacht tot er opvang is, terwijl de opvangcapaciteit wettelijk gezien geen voorwaarde mag zijn.

Deze ambtenaren waarschuwden daarom dat dit ‘snel en succesvol bij de rechter zou kunnen worden aangevochten’, maar de regering zette door. Alleen al het feit dat het kabinet meende dit zo te kunnen ritselen, toont aan dat de rechtsstaat bij deze coalitie niet veilig is. En dat is geen abstracte kwestie. De rechtsstaat is er om de mens te beschermen tegen de willekeur van de macht.