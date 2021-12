Bij de volgende formatie graag wat minder macht voor de grootste partij

Oude gewoontes legt men moeilijker af dan een slechte rok, luidt het spreekwoord. Johan Remkes gebruikte het bij de aanbieding van het eindverslag van de informateurs aan de Tweede Kamer afgelopen donderdag. De bestuursveteraan doelde op de uiterst lange duur van deze formatie, die het geduld van de samenleving danig op de proef heeft gesteld. De vorige formatie was ook al lang, en dan spreekt men in de politiek al snel van een (slechte) gewoonte, aldus Remkes. Zijn conclusie dat er alle reden is voor een politieke oefening in zelfreflectie, staat als een huis.

De Tweede Kamer pakt deze evaluatie op als het stof in Den Haag is neergedaald. Er valt een hoop te bespreken. Allereerst de rol van de Tweede Kamer zelf, die sinds 2012 de leiding hoort te hebben in het formatieproces. Voorheen was dat de koning(in), die de informateurs aanstelde na advies van de partijen.

Sigrid Kaag stelt een kiesdrempel voor

Dit was de derde keer dat de Tweede Kamer de kar moest trekken, en het viel niet mee. In de praktijk blijkt de sturing niet bij het parlement te liggen, maar bij de winnaars van de verkiezingen, en nog het meest bij de grootste partij, de VVD – met als een van de dieptepunten het snel naar voren schuiven van de ‘tusseninformateurs’ Wouter Koolmees en Tamara van Ark, middenin de ‘functie elders’-crisis. Ook bleek meermalen dat de Tweede Kamer op de voortgang van het proces geen greep had. Verzoeken om opheldering werden met lichte arrogantie beantwoord, en dat verdient geen herhaling. De Tweede Kamer zal zich moeten bezinnen op verbeteringen in dit proces, waarbij democratische controle, een goede terugkoppeling aan het parlement en de sturing van de Kamervoorzitter beter geborgd zijn.

Een andere optie tot verbetering komt van Sigrid Kaag. Zij stelt een kiesdrempel voor, als remedie tegen de versplintering van de Tweede Kamer. Al langer wordt de veelheid aan partijen gezien als belemmering voor snelle coalitievorming. Deze verkiezingen spanden de kroon, met zeventien partijen. Door afsplitsingen (inclusief leden en groepen) zijn het er nu zelfs 19 in totaal.

Toch is het de vraag of het aan de veelheid aan partijen ligt dat er zo langzaam een coalitie tot stand komt. Ondanks de versplintering was er in het voorjaar bij zes, en eerst zelfs nog bij meer partijen bereidheid mee te doen aan een regering. Dat deze alsnog moeizaam tot stand kwam lag deze keer ook aan de voortetterende vertrouwenscrisis en onderlinge blokkades. Dat lijkt deze coalitie terdege te beseffen. Als er – zoals beloofd in het regeerakkoord – hard gewerkt wordt aan een nieuwe bestuurscultuur en een gezonde relatie met een krachtiger parlement, dan – is de hoop – zal zo’n treurigstemmende eerste fase zich de volgende keer niet te herhalen.