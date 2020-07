Bij de Trumpjes thuis was altijd alles super

Het komt pas in september in het Nederlands uit, maar in Amerika lezen ze al de zoveelste druk van een allesonthullend boek over de familie Trump, die waarvan zoon Donald op dit moment de president is van de Verenigde Staten.

Bij de Trumpjes thuis, vroeger, barstte het van de do’s en don’ts. Je moet bijvoorbeeld wel altijd komen opdagen bij het kerstdiner, maar dan niet klagen als je een goedkoop supermarktsetje onderbroeken van oom Donald kreeg, of een agenda van twee jaar geleden.

Bij de Trumpjes thuis was alles ‘super’, ook als het helemaal niet super was.

Bij de Trumpjes thuis hield je je vermogen geheim. ‘Wat je ook doet, geef ze nooit getallen’. Bij de Trumpjes was geen ruimte voor zwakheid, voor verliezers, zelfs als die bij het gezin hoorden.

Bij de Trumpjes thuis verfde de ijdele en steenrijke pa Trump zijn haar met verf van de drogist die hij te lang liet zitten, zodat het altijd een soort van oranje was.

Het staat allemaal in ‘Too Much and Never Enough’, het boek van de nicht van de Amerikaanse president dat al voor verschijning wereldberoemd was, omdat de familie Trump het liever niet zag verschijnen.

Absoluut ongeschikt voor zijn vak

Terecht, want Mary Trump legt er best overtuigend in uit hoe absoluut ongeschikt haar oom is voor het vak dat hij nu uitoefent. Hoe die oom, de broer van haar overleden vader, met uitsluitend een talent voor bluf en glamour overeind werd gehouden door de vastgoedmiljarden van zijn vader.

Hij deed niet veel thuis, die oer-Trump. Altijd aan het werk met pandjes en huurders en deals. Maar juist die afwezigheid, zegt zijn nicht, wist het karakter van zoon Donald volslagen te verknippen.

Het boek van Donald Trumps nicht Mary verkocht op de eerste dag een bijna een miljoen exemplaren Beeld AFP

‘Een mannetje van drie’ is het gebleven, zegt ze. Een man die in zijn vroege jeugd zo onzeker is geworden dat hij alleen maar steeds harder is gaan zeggen hoe onbeschrijflijk geweldig hij is. Een man die in wezen tot niets in staat is, behalve tot het uitgeven van immense hoeveelheden geld en het verzinnen van kletspraat. Een man zonder een greintje empathie, omdat hij helemaal de ‘killer’ is geworden die zijn vader graag als zoon had.

Mary Trump is bepaald geen fan. Dat zij als dochter van de alcoholverslaafde oudste zoon werd onterfd, maakt haar ook wel wat bevooroordeeld. Maar ze heeft wel verstand van mentale afwijkingen, want ze is gepromoveerd psychotherapeut. Bovendien: zij kreeg dat setje onderbroeken met kerst en moest toen verbluft dankjewel zeggen tegen een gniffelende Donald.

Over haar verzon oom Donald tegen zijn tweede vrouw het verhaal dat ze aan de drugs was geweest en dat hij haar terug de rails op had geholpen.

Die wrede oom werd in 2016 leider van de vrije wereld, een voorlopig hoogtepunt in een carrière waarin hij steeds grotere kringen van mensen ervan wist te overtuigen dat hij een briljant ondernemer was. “Hij heeft zijn leven lang zich nergens in hoeven te verdiepen, dat verklaart ook waarom hij de expertise van anderen wantrouwt”, schrijft zijn nicht.

Haar hele verhaal verklaart veel, vooral ook over die haarverf.

Romana Abels is buitenlandredacteur. Ze vervangt Sylvain Ephimenco, die met vakantie is.

