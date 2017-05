Bij de politie is een letterlijk uniforme uitstraling gewenst

Op dit moment geldt de afspraak dat hoofddoeken, keppeltjes of kruisen voor de politie niet mogen. Aan een verbod op dit soort religieuze uitingen voor agenten ligt een principieel argument ten grondslag: de scheiding van kerk en staat die een moderne rechtsstaat kenmerkt. Maar dat principe leidt niet altijd tot eenduidige praktijken. De scheiding wordt in buurlanden ook gerespecteerd, en toch zijn de hoofddoeken in Frankrijk voor elk ambtenaar taboe - ook op kantoor - en mag in Groot-Brittannië een agent wel een hoofddoek dragen.

In Nederland bewandelen we van oudsher een middenweg: een traditie van aanzienlijke tolerantie tegenover religieuze uitingen in de publieke ruimte. Dat is een groot goed. Een bureau-ambtenaar mag hier wel een hoofddoekje dragen, de staat betaalt openbare én bijzondere scholen, er zijn nog regelingen voor zondagsrust, vroeger mocht je dienst weigeren op religieuze gronden en verschillende gemeenten kennen gescheiden m/v zwemuurtjes en integratiecursussen voor religieuze minderheden.

Juist bij instanties met een bijzondere functie is een letterlijk uniforme uitstraling van belang.

Maar er zijn goede argumenten om de grens te trekken bij de rechterlijke macht en de politie. In deze beroepen staat de neutraliteit van de overheid voorop én de instanties hebben een bijzondere functie: ze mogen geweld uitoefenen, straffen en handhaven namens de overheid. Juist dan is een letterlijk uniforme uitstraling van belang.

Diversiteit Natuurlijk is het doel dat de Amsterdamse politiechef wil bereiken met het toestaan van de hoofddoek, lovenswaardig: namelijk meer diversiteit bij het korps. De politiekorpsen zijn nog steeds geen goede afspiegeling van de samenleving, al zijn ze op de goede weg. Er zijn alleen vele wegen naar dit doel, en het bereiken ervan - een kleurrijker korps waarin de burger zich kan herkennen - hangt niet alleen af van de hoofddoek. Gelukkig niet. Net zoals vele moslims erkennen dat een goede moslim zijn niet louter afhangt van het dragen van een hoofddoek, of een baard. Nederland streeft naar een overheid waarin iedere burger zich kan herkennen. Het vrij kunnen uiten van je overtuiging op straat, op scholen en op het werk is een groot goed. Die grondrechten laten we beschermen door een neutrale overheid. Er is dus veel aan gelegen deze kwestie niet op de spits te drijven. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook de column van Sylvain Ephimenco over hoofddoeken bij de politie: De trein is al op de rails van de verdeeldheid gezet.

