Bij de NOS schuiven ze de ongemakkelijke waarheid liever onder het Hilversumse bloemetjestapijt

Er zijn misdrijven die door statistieken worden gerelativeerd. Ze markeren geen trend. Ze tonen niet aan dat de samenleving wordt ondermijnd. En toch kunnen dit soort geïsoleerde incidenten zwaar op de gemoedstoestand drukken. Dit gevoel heb ik sinds de dood van Tom deze week in Hoofddorp terwijl alle cijfers toch zeggen dat jeugdcriminaliteit flink afneemt.

Tom ging maandagavond kort voor 21 uur in de wijk Toolenburg bij een geldautomaat geld pinnen. Hij was 64 jaar oud en zou een paar dagen later met pensioen gaan. Bij het bedrijf waar hij al jaren beveiligingsbeambte was, hadden ze deze week een groot afscheidsfeest gepland. Zijn vrouw zag hoe twee jongemannen hem wilden beroven en hoe Tom dodelijk werd neergestoken.

Ondanks plofkraken, vandalisme en toenemende pinbetalingen in winkels zijn er nog zo’n zevenduizend geldautomaten in Nederland. Dagelijks zijn er honderdduizenden geldopnames, meestal zonder noemenswaardige problemen. Als er toch incidenten zijn, treffen die eerder ouderen dan jongeren. Ouderen betalen ook liever met geldbriefjes dan met plastic geld en zijn kwetsbaarder. Zo werd mijn eigen vader een paar jaar terug bij zo’n een automaat door een ‘behulpzame’ wachtende opgelicht en bij thuiskomst zag hij hoe zijn bankrekening was leeggeroofd. Toch is dit iets anders dan een mes tussen je ribben krijgen.

Blowen maar niet neersteken

Aan de hoeveelheid bloemen die bij de pinautomaat zijn gelegd en aan ‘de tocht van licht’ die vrijdagavond vanaf diezelfde plek zou vertrekken, kun je zien dat Hoofddorp en de samenleving eromheen diep zijn geschokt. Loco-burgemeester Jurgen Nobel noemde dit misdrijf ‘een onacceptabele laffe daad’. Maar de verbijstering en woede werden nog intenser toen de politie bekendmaakte dat de twee aangehouden verdachten vijftien jaar zijn. Vijftien jaar, kinderen nog! De site GeenStijl schreef: ‘Als je vijftien jaar bent moet je een beetje blowen, spijbelen, drinken, met brommers of seks experimenteren (...) maar niet mensen neersteken’.

Hoe is dit mogelijk, vraag je je af? Hoe diep zijn we gezonken, hoe ver van onze normen, waarden en menselijkheid zijn we afgedwaald als kinderen van vijftien opa’s van 64 voor een paar geldbriefjes neersteken? Komt dit door de veranderde mentaliteit, de sociale omgeving, culturele achtergrond, falende ouders, armoede? Of rijpt tegenwoordig het intrinsieke kwaad eerder? Je zou hierover deskundigen willen horen, reportages en analyses willen zien.

In elk land zou dit een enorme impact hebben. Maar bij het gouvernementele journaal van de publieke omroep NOS schuiven ze liever de ongemakkelijke waarheid onder hun Hilversumse bloemetjestapijt. Pas woensdag besteedden ze elf seconden aan het drama in Hoofddorp en eergisteren meldden ze in een paar zinnen van vijftien seconden dat de verdachten vijftien jaar waren. Alsof ze bij ‘het journaal’ door journalistieke incompetentie worden opgevreten of erger, onze aandacht met tal van andere ‘correctere’ onderwerpen willen afleiden.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.