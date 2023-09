Big One op de A12

Het lukte me niet om een opiniepeiling te vinden over het stopzetten van de fossiele subsidies in Nederland. Maar mijn overtuiging is dat er een brede consensus bestaat bij het publiek om deze vorm van belastingvoordelen voor grootverbruikers van fossiele brandstoffen (geleidelijk) af te schaffen. Klimaatminister Rob Jetten zal ook deze mening zijn toegedaan: op Prinsjesdag komt hij met een berekening over de kosten van fossiele regelingen. Hij verklaarde al eerder dat een snelle afbouw van de subsidies ‘zeker moet’ maar hij heeft ook rekening te houden met een mogelijk verlies van werkgelegenheid en de impact (concurrentiepositie) op getroffen bedrijven. Jetten: “Dus van de ene op de andere dag ermee stoppen is niet altijd verstandig.”

Dit is niet de visie van de klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) die haast hebben en een ‘direct einde aan alle fossiele subsidies’ eisen. Ze beschuldigen de overheid van het ‘niet willen beschermen van haar burgers’ en ‘het in gevaar brengen van onze levens ’. Daarom wordt vanaf vandaag de A12 in Den Haag dagenlang geblokkeerd, een illegale actie die XR in krijgerstaal de Big One noemt (analoog aan de monsterlijke aardbeving die op een dag de westkust van de VS zou kunnen vernietigen).

Inspiratie bij King en Gandhi

XR beweert door geweldloze figuren als Martin Luther King en Mahatma Gandhi te zijn geïnspireerd. Niets meer en niets minder. Maar de eerste streed tegen een regering die rassenscheiding in de VS tolereerde en de tweede tegen de Britse koloniale bezetters van India. De strijd van XR is gericht tegen de overheid van een democratische rechtstaat waar politieke beslissingen afhankelijk zijn van een democratisch geïnstalleerde regering en een democratisch gekozen parlement. De Kings en Gandhi’s van de A12 beseffen kennelijk niet dat ze zich met hun actie buiten de Nederlandse wetten, de rechtsorde en de democratie plaatsen. Het parool om dit te rechtvaardigen is ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’, een sympathieke formulering die excessen kan maskeren.

Door dagenlang een snelweg te blokkeren treft XR niet alleen de overheid (prioritaire voertuigen als ambulances en brandweerauto’s kunnen niet door) maar ten principale de gewone burgers. Activisten beroepen zich niet alleen op het gerechtvaardigde doel dat ze willen bereiken (het sympathieke doel heiligt de lelijke middelen) maar ook op de geweldloosheid van hun actie. Maar wat is dan geweldloos aan een actie die de overheid probeert te chanteren (direct afschaffen of anders geen A12!), de burgers in gijzeling neemt en tegen hun wil hun mobiliteit afpakt? In Groot-Brittannië en Duitsland hebben blokkades eerder woede dan sympathie bij het publiek veroorzaakt.

Lik-op-stukbeleid voor blokkeerders

Maar voorlopig is het wel knap dat XR, met een goed ingestudeerde alarmistische retoriek, sympathisanten van alle leeftijden weet te mobiliseren. Misschien wel tienduizend vandaag op en rond de A12. Maar hoeveel nog na een week actie? Ik ben overigens tegen harde represailles van politie en overheid. Waarom ook niet een geweldloos lik-op-stukbeleid voor het doelbewust ontwrichten van het democratisch proces? Denk aan het geven van astronomische geldboetes aan blokkeerders om vervolgens al dit geld aan een speciaal fonds tegen klimaatverandering te schenken.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.