Bied laaggeletterden hulp op maat. En doe niet of ze zielig zijn

Wie niet goed kan lezen of rekenen, kan zich vaak toch goed redden. Deze laaggeletterden voelen zich niet ‘zielig’. Daardoor krijgen ze vaak niet de juiste hulp, schrijven Annemarie Groot en Marlies Elderenbosch, senior onderzoekers basisvaardigheden.

De meeste laaggeletterden in Nederland hebben een Nederlandstalige achtergrond, zijn gewoon naar school geweest en hebben een betaalde baan. Sterker nog: één op de vier heeft een leidinggevende functie. Toch wordt er vaak gesproken over ‘zielige’ laaggeletterden, die niet mee kunnen komen in onze maatschappij. Miljoenen overheidsgeld gaan naar ‘de aanpak van laaggeletterdheid’.

Het is tijd voor een nieuwe koers, die uitgaat van de leerbehoefte van deze mensen en hen niet voorziet van labels.

De problemen zijn divers

Media en politiek benoemen laaggeletterden vaak als mensen die allerlei problemen ervaren, vooral op het gebied van financiën en gezondheid. Dit geldt echter maar voor een beperkte groep. Het beeld dat er in Nederland 2,5 miljoen mensen grote financiële problemen hebben doordat zij moeite hebben met taal, rekenen en/of digitale vaardigheden is niet juist. De problemen zijn heel divers: het corona-dashboard begrijpen, korting in winkels berekenen, recepten lezen, de app van de basisschool gebruiken. Vaak hebben laaggeletterden een manier gevonden om daarmee om te gaan, waardoor het helemaal niet opvalt dat zij moeite hebben met bijvoorbeeld het gebruik van allerlei apps en digitale tools van bijvoorbeeld de overheid.

Toch is er reden tot zorg. Want hoewel veel mensen hun beperkte basisvaardigheden goed kunnen verbergen, remmen deze vaak wel hun (loopbaan-)ontwikkeling. Ze zijn kwetsbaarder als het gaat over talige en cijfermatige taken in het dagelijks leven en daardoor ook in het behouden van hun baan. Het is dus relevant om te investeren in goede taal-, reken- en digitale vaardigheden. Niet omdat laaggeletterden zielig zijn, maar omdat zij zich, net als iedere andere Nederlander, verder moeten kunnen ontwikkelen.

We hebben het hier namelijk over motoren van onze samenleving. Zij ruimen onze parken op, verzorgen onze ouderen en houden sportkantines draaiende. Denk aan de aannemer die een team van twintig bouwvakkers aanstuurt, en de vrachtwagenchauffeur die jouw lokale supermarkt voorziet van verse producten.

Struikelblok

Al jaren werken diverse ministeries aan een aanpak voor betere basisvaardigheden. Maar een struikelblok blijft het bereiken van laaggeletterden. Waarom? Omdat zij én geen directe problemen ervaren én zich niet herkennen in het stigmatiserende beeld waarin vooral beperkingen (maatschappelijk en economisch) de boventoon voeren, zo blijkt uit onderzoek. Als iemand anders je een probleem oplegt, wiens probleem is het dan?

Sluit daarom aan bij taken waar mensen dagelijks mee te maken hebben. Zorg ervoor dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten en zet de mens centraal. Denk aan een cursus ‘Je eigen onderneming starten’, ‘Je theorie-examen halen’ of ‘Een goede penningmeester worden’. Zo wordt leren een positieve ervaring en bespaar je veel tijd, geld en energie.

Zorg ook voor een toegankelijke infrastructuur waarin mensen zelf de regie hebben en ga uit van ontwikkelingsmogelijkheden. Zodat iedereen ervaart: het is leuk om te leren.

