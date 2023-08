Biden moet Trump gratie verlenen, om een idiote verkiezingscampagne te voorkomen

Politicoloog en voormalig Trouw-redacteur Co Welgraven denkt dat Joe Biden langs juridische weg zijn tegenstander veel wapens uit handen kan slaan.

Op 8 september 1974, een maand nadat hij president van de Verenigde Staten was geworden, verleende Gerald Ford zijn voorganger Richard Nixon een generaal pardon voor diens rol in de Watergate-affaire, het afluisteren en verder illegaal dwarsbomen van Nixons Democratische tegenstander voor de verkiezingen van 1972.

Het was een zeer omstreden maatregel, Ford werd er hevig om bekritiseerd. De Republikein liet een partijgenoot vrijuit gaan die overduidelijk de wet had overtreden en de rechtsgang had belemmerd. Als Ford hem geen gratie had verleend, was hij in een strafproces ongetwijfeld veroordeeld.

Zeven presidenten verder hebben we ene Donald Trump die inmiddels drie aanklachten aan zijn broek heeft. De eerste twee gaan over zijn handelen vóór en na zijn presidentschap, de derde – verreweg de zwaarste – over zijn optreden tijdens zijn ambtsperiode.

De Republikein heeft geprobeerd de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor, te manipuleren om te voorkomen dat hij plaats zou moeten maken voor de winnaar Joe Biden. In feite pleegde Trump een staatsgreep. Hij kan er tientallen jaren de bak voor in draaien.

Heksenjacht

Trump is woedend over de jongste aanklacht en vergelijkt die al met de vervolgingen in nazi-Duitsland. Zijn aanhangers beschuldigen Joe Biden en de Democraten van een heksenjacht.

Ondertussen ziet Trump tot zijn genoegen dat met elke tenlastelegging zijn populariteit stijgt, hij spint er alleen maar garen bij. ‘Nog één aanklacht, en de verkiezingen zijn al beslist’, zei hij onlangs provocerend. Hij staat straatlengtes voor op zijn concurrenten in het Republikeinse kamp en zou eind volgend jaar heel goed van Joe Biden kunnen winnen.

Het wordt een idiote verkiezingscampagne waarin Trump een paar keer in de rechtbank zal moeten verschijnen. Het is goed mogelijk dat hij wordt veroordeeld en bij de verkiezingen van begin november achter de tralies zit en wint! Hij zal dan ongetwijfeld proberen zichzelf gratie te verlenen en wraak nemen op alles wat maar naar Democraten riekt, met Joe Biden en diens zoon Hunter voorop. ‘Als ze mij achterna zitten, zal ik hen achternagaan’, dreigt hij al.

Nachtmerrie

Je moet er niet aan denken wat er allemaal kan gebeuren. Het is een nachtmerrie, en dan hebben we het nog niet eens over het rampzalige beleid dat Trump vervolgens weer zal gaan voeren, net als in z’n eerste termijn als president.

Joe Biden zou voor een daverende verrassing kunnen zorgen door nu al, op voorhand, zijn tegenstrever Trump te pardonneren voor alles wat hij heeft misdaan. Voor zover dat binnen zijn mogelijkheden ligt natuurlijk: er komt nog een aanklacht uit de staat Georgia aan, en dat is geen federale zaak.

In één klap zou Biden Trump en diens aanhangers veel wapens uit handen slaan: niks heksenjacht, en hoezo uitschakelen van een tegenkandidaat via de rechter? De Republikein kan die verwijten niet meer maken, hij verliest een belangrijke troef in de verkiezingscampagne.

Vervolgens kunnen de Amerikaanse kiezers zonder afgeleid te worden door polariserende rechtszaken hun stem uitbrengen op dinsdag 5 november 2024. En kan Trump opnieuw op democratische wijze worden afgestraft, net als drie jaar geleden.

Rechtsgevoel

De maatregel heeft natuurlijk een levensgroot nadeel: het druist regelrecht in tegen het rechtsgevoel, zoals dat bij Ford/Nixon ook het geval was. Het is een onverdraaglijke gedachte dat een man vrijuit zou gaan die keer op keer de wet heeft overtreden. Speciaal aanklager Jack Smith laat in zijn aanklacht glashelder zien dat Trump op diverse onwettige manieren heeft geprobeerd te verhinderen dat Biden, de rechtmatige winnaar van de verkiezingen, het Witte Huis zou betrekken.

Maar er staat wel wat tegenover. Een pardon, hoe onrechtvaardig ook, zou een grootmoedig gebaar kunnen zijn om de heilloze polarisatie in de VS in te dammen. (Al zullen de nodige Democraten het op hun beurt niet kunnen verteren.) Let wel: drie jaar geleden hebben ruim 74 miljoen Amerikanen op Trump gestemd, slechts zeven miljoen minder dan op Biden.

Volgend jaar zouden het er nog meer kunnen zijn, want de twee kandidaten staan in de peilingen op gelijke hoogte. Nu kunnen we wel steeds zeggen dat die tientallen miljoenen kiezers niet goed snik zijn, en dat zijn ze misschien ook niet, maar ondertussen zijn ze er wel!

Moedig besluit

Door het pardon verloor Gerard Ford veel krediet, volgens historici kostte het hem zelfs een tweede termijn als president. Maar hij kreeg uiteindelijk ook waardering, zelfs uit onverdachte hoek. De John Kennedy Library Foundation verleende hem een oorkonde. Bij de uitreiking zei de Democraat Edward Kennedy, Johns broer, dat hij aanvankelijk fel tegen het pardon was, maar dat de geschiedenis heeft bewezen dat Ford een juiste en ‘moedige’ beslissing had genomen. Daardoor kon de natie, sterk verdeeld door de Watergate-affaire, een begin maken met het proces van heling. Dat zou nu ook het doel moeten zijn.

De maatregel betekent overigens zeker niet dat Trumps naam wordt gezuiverd. Het Hooggerechtshof heeft ooit bepaald dat degene die een presidentieel pardon aanvaardt, daarmee ook schuld bekent.

Lees ook:

Opnieuw zegt Trump: ‘Niet schuldig’. Hij hoopt weer president te zijn voor een jury daarover beslist

‘Niet. Schuldig.’ Afgemeten deelde Donald Trump voor de rechtbank in Washington zijn officiële standpunt mee over de vier aanklachten die vorige week tegen hem werden ingediend.

Trump, Biden, DeSantis: allen hebben kopzorgen om geld

Er kwam de afgelopen week wat beweging in de strijd over wie de volgende president van de VS mag worden.