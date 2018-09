Betrokkenen, erken onrecht na het examendebacle op VMBO Maastricht

Vrijdag hebben we telefoon gehad van VMBO Maastricht. Onze zoon Max is opnieuw geslaagd en nu echt. De vlag hangt uit aan een nieuwe vlaggestok. De vorige sneuvelde bij het strijken van de vlag na het ongeldig verklaren van 356 examens in juni. Aan de stok bungelen twee lesboeken, die van natuurkunde en Frans. Deze vakken werden gegeven door Max' favoriete leraren. Een eerbetoon ondanks alles.

Is het diploma van onze zoon nu volwaardiger na de zomerschool en een inhaaltoets? Dat was immers de inzet van de onderwijsinspectie en de minister. Van de dertien tekortkomingen bleef er uiteindelijk één over. Om zijn kennis van land en samenleving te toetsen, maakte hij voor Frans een leestoets met vragen over het Louvre en Franse smeerkaas. Ter voorbereiding bezocht hij de zomerschool. Na 15 minuten stond hij weer buiten.

Onderwijs verheft, opent werelden, is een oefenplaats voor het leven. Maar niet op deze manier

Dat het met de onderwijskwaliteit op VMBO Maastricht niet goed was gesteld, was voor ons geen verrassing. In leerjaar 3 maakten we dit als ouders al aanhangig bij de schoolleiding en de inspectie. Een hoog ziekteverzuim, extreme lesuitval, de schoolleiding die toedekt en bagatelliseert; je hoeft niet onderwijskundig onderlegd te zijn om te beseffen dat leerlingen achterstanden oplopen.

Imagoschade Hoe verder? De imagoschade is groot. Wat doet dit met leerlingen en ouders? Een vriend van onze zoon verwoordt: "Aan school heb je sowieso geen flikker." En dan staat hij nog lang niet aan het einde van zijn onderwijscarrière, laat staan wat hij straks meegeeft aan zijn kinderen. Dat doet mijn onderwijshart pijn. Onderwijs verheft, opent werelden, is een oefenplaats voor het leven. Maar niet op deze manier. Afwezige docenten, (keuze)vakken mogen maandenlang uitvallen en als klap op de vuurpijl beslist de inspectie dat je examen ongeldig is. Weken van gemodder volgen. Uiteindelijk is de schade voor de meeste leerlingen beperkt of zelfs afwezig. Zij blijken toch geslaagd te zijn. Max is niet de enige met een futiele inhaaltoets. Het voelt voor leerlingen en ouders dat er gezocht moest worden naar een rechtvaardiging van de beslissing van juni. Het leeuwendeel van de 'duizenden tekortkomingen bij alle leerlingen' is verdampt. Heeft de inspectie haar hand niet overspeeld?

Vertrouwen geschaad Aan alle betrokkenen, de school, inspectie en de minister, vraag ik met klem het volgende: zie en erken het onrecht dat het gros van de leerlingen is aangedaan. Zij hebben hier nooit om gevraagd en hebben ondanks frustratie, faalangst en andere ellende deze klus geklaard. Hetzelfde geldt de ouders. Je moet toch je kinderen naar school kunnen sturen in het vertrouwen dat daar de goede dingen gebeuren. Dit vertrouwen is geschaad en beschaamd. Als het examendebacle nu niets goeds heeft gebracht, laat het dan voor de school en de toekomstige leerlingen van meerwaarde zijn. Zie toe op het onderwijskundige leiderschap van de school. Ondersteun de bruggenbouwers, de idealisten en de harde werkers in het docentencorps. Ontmoedig financieel gedreven en technocratische maatregelen. Nu eerst de scherven oprapen, uithuilen en opnieuw beginnen omwille van de talenten van alle huidige en toekomstige leerlingen. Goed als ook de rol van de onderwijsinspectie tegen het licht gehouden wordt. Waar is je morele kompas als je kennis hebt van de gebreken en pas achteraf ingrijpt? Was deze draconische, generieke maatregel uiteindelijk terecht? Dit had nooit over de rug van kinderen mogen gebeuren. Onze zoon is inmiddels al begonnen aan zijn vervolgopleiding op het Sint Lucas College in Eindhoven. Na een inspirerende introductieweek heeft hij zin in het vervolg. Dat geeft hoop voor de toekomst.