Betrek steden meer bij het asielbeleid

Alweer gaat een kabinetsformatie over migratie- en asielbeleid: het kinderpardon, de bed-bad-brood-regeling, grensbewaking, en nieuwe deals met Afrikaanse landen om migranten tegen te houden. De discussies kennen steeds dezelfde botsende argumenten: aan de ene kant bescherming van vluchtelingen en hun mensenrechten, en aan de andere kant bescherming van de nationale economische, sociaal-culturele en veiligheidsbelangen. Zij leiden echter niet tot doorbraken op de plekken waar de problemen daadwerkelijk spelen.

Lees verder na de advertentie

We hebben nu niet zozeer nieuwe argumenten nodig, maar nieuwe daden op nieuwe plekken

Dat is in Nederland en andere Europese landen en daarnaast ook 'in de regio' waar 85 procent van de 65 miljoen vluchtelingen op de wereld zich bevindt. Meestal hebben ze daar weinig uitzicht op een normaal leven: weinig scholing voor kinderen, geen werk, etnische uitsluiting. We hebben nu niet zozeer nieuwe argumenten nodig, maar nieuwe daden op nieuwe plekken. De uitweg uit de impasse, uit de discussies en de structurele problemen zal niet komen van nationale politici, maar is mogelijk wel te vinden in de pragmatische aanpak van steden. Die past in de 'local turn' die de politicoloog Benjamin Barber analyseerde in zijn boek 'If Mayors Ruled the World'. Ik noem drie voorbeelden hiervan in de asielkwestie.

Overal in Europa zijn lokale initiatieven rond opvang- en integratie van asielzoekers en vluchtelingen. In Augsburg staat Hotel Cosmopolis, een voormalig verzorgingshuis waarin kunstenaars studio's hebben gevestigd en waar toeristen en asielzoekers tijdelijk verblijven. The Movement Hotel in de voormalige Bijlmerbajes in Amsterdam lijkt daar op. In Athene wordt City Plaza door vluchtelingen zelf gerund. In Utrecht hebben de gemeente, ondernemers en ngo's Plan Einstein opgezet waar asielzoekers en jongeren uit de buurt samen wonen en cursussen ondernemerschap en business english volgen. Dit zijn lokale initiatieven die de opvang en integratie op een pragmatische manier hanteerbaar maken zonder in politieke discussies te verzanden.