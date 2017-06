Beteugel schulden: stuur zorgtoeslag meteen naar verzekeraar

Op dit moment zorgen achterstanden bij het betalen van huur en/of zorg voor de meest voorkomende schulden. Daarom zou er al een goede slag geslagen kunnen worden door een relatief simpele maatregel: stuur de huur- en zorgtoeslag voortaan rechtstreeks naar respectievelijk de verhuurder en de zorgverzekeraar.

Lees verder na de advertentie

Ontvangers van de zorgtoeslag gebruiken de subsidie niet altijd waarvoor deze bedoeld is: het betalen van de zorgpremie

Hoewel iedereen in Nederland met een inkomen van minder dan 1800 euro recht heeft op een zorgtoeslag van 88 euro per maand, komt het nog steeds voor dat de volledige zorgpremie niet wordt betaald. Aangezien de zorgtoeslag een aanzienlijk deel is van de basispremie – doorgaans ongeveer 100 euro – is het opvallend dat de volledige premie vaak onbetaald blijft. Het zou logischer zijn als de zorgtoeslag alvast van die premie afgaat en dat dus slechts een deel van de premie onbetaald blijft.

Ontvangers van de zorgtoeslag gebruiken de subsidie blijkbaar niet altijd waarvoor deze bedoeld is: het betalen van de zorgpremie. Als het volledige bedrag onbetaald blijft, in plaats van slechts een deel, dan zijn bijbehorende incasso- en deurwaarderskosten hoger dan anders het geval zou zijn. Dat komt omdat die extra kosten afhangen van het openstaande bedrag.

'Vergeten' Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de huurtoeslag. Deze subsidie is bedoeld om een deel van de huur mee te betalen. Toch geldt ook voor de huur dat als deze niet betaald wordt, deze doorgaans in z’n geheel niet betaald wordt. Ook de huurtoeslag zou direct moeten worden overgemaakt naar de verhuurder. Misbruik wordt voorkomen en ook hier wordt het ‘vergeten’ van het doorstorten van de subsidie onmogelijk gemaakt. Ook de huurtoeslag zou direct moeten worden overgemaakt naar de verhuurder In de voorgestelde aanpak kan het nog steeds voorkomen dat de huur en de zorgpremie deels onbetaald blijven. Het verschil met de oude situatie is echter dat die rekeningen minder hoog zijn, wat zorgt voor minder liquiditeitsproblemen bij verhuurders en verzekeraars. Debiteuren hebben op hun beurt ook baat bij de voorgestelde situatie, omdat eventuele incasso- en deurwaarderskosten bij een gedeeltelijk betaalde rekening ook lager zijn. Voorts wordt misbruik van deze toeslagen min of meer onmogelijk gemaakt en betekent het een verdere versimpeling van de administratie van Nederlandse huishoudens.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.