Beter toezicht op de CIA is een vereiste

Dat spionnen bezig zijn met spioneren is een weinig revolutionaire vaststelling – wat dat aangaat vertelt onthullingensite Wikileaks ons niets nieuws. Dat zij daarbij alle wegen bewandelen die tot hun beschikking staan is bovendien logisch: het kraken en binnendringen van moderne technologie biedt hen ongekende mogelijkheden.

De ontwikkeling en opkomst van het internet of things – waarin niet alleen telefoons en computers, maar ál onze gebruiksvoorwerpen aan internet verbonden zijn – geeft spionnen de gelegenheid via hacks onze huiskamer te betreden. Het is zelfs voorstelbaar dat de CIA via de software in een auto iemand zou kunnen liquideren. Je zou een gekke spion zijn als je dit nieuwe operatieveld links zou laten liggen.

Wat zorgelijk is, is dat we niet weten waarom Wikileaks dit nu naar buiten brengt. Bij de rol van de club van Julian Assange zijn op zijn minst vraagtekens te zetten. Ze bracht eerder bronnen van veiligheidsdiensten in dictaturen in gevaar, door hun namen te openbaren en deed een paar maanden geleden van zich spreken door tijdens de Amerikaanse verkiezingsstrijd gevoelig materiaal over de campagne van Hillary Clinton te brengen.

Beter toezicht

Maar vooral is zorgelijk dat de CIA zo lek als een mandje blijkt. Als de inlichtingendienst al gebruik maakt van veiligheidslekken in de apparatuur die wij allen dagelijks gebruiken, laat ze er dan in ieder geval voor zorgen dat de informatie over die lekken geheim blijft.

Want waar we als individuele brave burgers misschien niet zo bang hoeven te zijn voor interesse van de CIA (die voor zover we weten de nu onthulde hacks alleen op individuele basis in mag zetten), moeten we ons wel zorgen maken als criminelen en andere duistere figuren de hand weten te leggen op de codes die de CIA gebruikt om in ons leven in te kunnen breken.

Een eenvoudige oplossing voor deze problematiek is er niet. Maar beter toezicht op en binnen de CIA is hoe dan ook een vereiste. En in de tussentijd is het ook aan ons zelf om onze apparatuur zo goed mogelijk te beveiligen.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.