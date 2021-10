Bestuur en supporters van Feyenoord moeten volmondig erkennen dat ze zélf een probleem hebben

Als bestuurders niet meer normaal kunnen werken door bedreigingen is er een fundamenteel probleem. Dat geldt in het openbaar bestuur, als een burgemeester moet onderduiken na intimidatie door criminelen. Maar sinds deze week geldt dat ook in de voetbalwereld met het vertrek van Feyenoorddirecteur Mark Koevermans. Dat is ondermijning op meerdere fronten.

Het is uiteraard een persoonlijk drama voor Koevermans. Die zag zijn gezin in gevaar komen doordat onbekenden hem thuis opzochten: eerst joelend en later ’s nachts om stenen door zijn ruit te gooien. Koevermans concludeerde dat hij niet langer kon functioneren en beslissingen kon nemen zonder de ‘veiligheidssituatie’ van hem en zijn gezin in acht te moeten nemen.

Dat maakt het een serieus probleem voor de club. De intimidatie treft bovendien veel anderen. Zoals de architect van een nieuw stadion dat een deel van de supporters niet wil, gemeenteraadsleden die daarover wilden praten, het bestuur van een Duitse tegenstander dat werd aangevallen op een terras, speler Steven Berghuis die werd bedreigd vanwege zijn overstap naar Ajax, et cetera. Een potentiële investeerder haakte al af vanwege alle incidenten.

Dit neigt naar wegkijken

Andere bestuurders van Feyenoord reageerden geschokt op Koevermans’ vertrek, maar wezen naar de overheid die de daders moet opsporen. En naar andere clubs die ook te maken hebben met supportersgeweld. En ze claimden dat er elementen bij zitten ‘die geen band hebben met Feyenoord’. Ook de supportersverenigingen willen het politieonderzoek afwachten tot ze ‘duidelijk weten uit welke hoek de bedreigingen komen’. Ze spraken zelfs van de kans op ‘een frisse wind’ in hun verhouding met het Feyenoordbestuur nu Koevermans weg is.

Dit neigt naar wegkijken. Bestuur en supporters moeten volmondig erkennen dat ze zélf een probleem hebben. Ze zouden een glashelder beroep moeten doen op het zelfreinigend vermogen van het Feyenoordlegioen. Zoals expliciet oproepen daders aan te geven, tips te geven, informatie te verschaffen aan bestuur en politie. Niet omdat het hele legioen schuld draagt, maar omdat de excessen de eigen mensen treffen, tegenstanders van Feyenoord treffen, en ze vanwege discussies bij de club plaatsvinden.

Ook bij ander geweld wordt een gemeenschap aangesproken op alertheid bij radicalisering, zoals in het extremere geval van islamitisch terrorisme bijvoorbeeld gebeurt. Dat is altijd ongemakkelijk: de goeden worden aangesproken op daden van kwaden, terwijl zij er echt geen schuld voor dragen. Maar tegengaan van extremisme vereist oprechte focus op de eigen groep en maximale inzet binnen eigen gelederen. En dus niet wachten op anderen, of wijzen op nieuwe kansen als die kansen puur door intimidatie zijn ontstaan.