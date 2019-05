Bestrijd naast het antisemitisme ook de toenemende moslimhaat

Meermalen is de afgelopen weken aandacht gevraagd voor het toenemend antisemitisme in ons land, zowel door politici als vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. De recente terreuraanslagen op Joodse doelen laten ons zien dat het virulente antisemitisme, eeuwenlang openlijk of sluimerend aanwezig in Nederland en Europa, nooit is weggeweest.

Dit soort haat mag geen ruimte hebben in onze open en vrije democratische samenleving. De verantwoordelijke autoriteiten dienen dan ook alles in het werk te stellen om antisemitisme te bestrijden. Een nationaal coördinator antisemitismebestrijding is ons inziens een van de maatregelen die genomen dient te worden.

Naast antisemitisme is er een ander soort haat dat de fundamenten van onze rechtsstaat ondermijnt: moslimhaat. Moslimhaat grijpt als een virus om zich heen en neemt steeds vaker angstaanjagende vormen aan. De afgelopen ­jaren hebben wij een substantiële toename gezien in het aantal haatincidenten gericht tegen moslims en hun instituties. Niet alleen in de grote steden als Amsterdam en Den Haag, maar ook in kleine steden als Drachten en Waalwijk zijn moslims slachtoffer geweest van haat en onverdraagzaamheid. Niet zelden komen de daders uit extreem-rechtse en neonazistische hoek. Uit het laatste jaarverslag van de AIVD blijkt dat de dienst zich grote zorgen maakt over extreem-rechts geweld.

Steeds meer rechtsextremisten zijn ­bereid geweld te gebruiken, hebben een fascinatie voor wapens en proberen actief een wapen(vergunning) te bemachtigen. In trainingskampen bereiden zij zich voor op een burgeroorlog die volgens hen in Europa zal plaatsvinden.

Angst bij de moslimgemeenschap

Extreem-rechtse organisaties als Pegida, Identitair Verzet, NVU en Voorpost nemen in aantal en omvang toe. Deze organisaties, met wortels in het neo­nazisme, zoeken bewust de grenzen van de wet of gaan er zelfs overheen door onder meer bekladding van en brandstichting bij moskeeën en bezetting van islamitische scholen. Een van de dieptepunten van de afgelopen jaren was de terreuraanslag op een moskee in Enschede in 2016. Het mag een wonder heten dat daar geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Dat neemt niet weg dat er veel angst bij de moslimgemeenschap is. Het gevoel is niet of, maar wanneer het misgaat. Dat het mis kan gaan, bewijzen de ­dodelijke aanslagen op moskeeën in Christchurch en in Montreal (2017), en incidenten tegen vreemdelingen zoals in Duitsland.

Een maatstaf voor een goed werkende democratische rechtsstaat is de wijze waarop een land de rechten van (religieuze) minderheden beschermt. Zeker mensen die een herkenbaar doelwit vormen: Joodse mannen met een keppeltje en moslimvrouwen met een hoofddoek. Landelijke en lokale overheden zouden meer moeten doen om moslimhaat en antisemitisme te bestrijden. Wij zien te vaak dat het beleid versplinterd is en dat overheden de urgentie verschillend ervaren, terwijl we te maken hebben met een gevaar dat onze pluriforme en open samen­leving fundamenteel bedreigt.

Een coherente en effectieve aanpak kan het tij keren. Een nationaal coördinator bestrijding antisemitisme en moslimhaat is cruciaal voor die aanpak.