Beste VVD, de trein naar Londen gaat niet sneller rijden door marktwerking

Het kabinet kondigde vorige week aan te overwegen om marktwerking op het spoor in te voeren voor de hogesnelheidstreinen naar Londen, Parijs, Frankfurt en Berlijn. Waarschijnlijk een geste van de andere coalitiepartijen naar de VVD, zodat die partij eindelijk weer eens haar oude stokpaardje van privatisering en marktwerking kan berijden. Want het is natuurlijk wel een beetje sneu dat de partij op zoveel andere beleidsterreinen de afgelopen jaren bakzeil heeft moeten halen, van asielbeleid tot woonbeleid en van stikstof tot studiefinanciering.

Beste VVD, zullen we dan wel even een stappenplannetje doorlopen? Laten we beginnen met welk probleem ermee opgelost wordt. Rijden er te weinig treinen? Hebben ze te veel vertraging? Zijn de kaartjes te duur? Marktwerking met een flink aantal aanbieders die elkaar volop beconcurreren op prijs en kwaliteit kan dat oplossen. Maar laten we eerlijk zijn. Op een spoorlijn is hooguit plaats voor twee of drie aanbieders. Ten eerste is er de fysieke beperking van spoor en aantal uren per dag. Ten tweede kan een treinaanbieder pas overleven als die regelmatig treinen laat rijden, want anders kom je niet uit de hoge vaste kosten. En er komen een heleboel coördinatiekosten bij kijken.

Is er dan toch een publieke oplossing denkbaar? Ja hoor. De weinig succesvolle privatisering van de Britse spoorwegen eind jaren negentig laat zien dat er nog steeds een rol voor de overheid nodig is op het spoor. En kijk eens naar de NS: het kabinet stelt onze nationale blauw-gele trots concrete doelen over op tijd rijden en kwaliteit van het aanbod, en pas als die doelen gehaald worden mag de NS de prijzen verhogen. Daar heb je geen concurrent voor nodig.

Het zal menig VVD’er wellicht verbazen

Mocht na een degelijke, onafhankelijke studie nog steeds blijken dat concurrentie op die vier trajecten de beste optie is, dan zitten we nog met de uitvoering. Lukt het wel om binnen een paar jaar meerdere concurrenten per bestemming te vinden binnen de randvoorwaarden, zoals prijs, kwaliteit en duurzaam energiegebruik? Want die zullen allemaal ook nog nieuwe treinen moeten bestellen.

Laten we ook hier eerlijk zijn. Met de huidige schaarste en lange levertijden kunnen private aanbieders echt niet sneller treinen laten rijden dan het huidige publieke consortium van de Franse en Belgische spoorwegen en de samenwerking met Deutsche Bahn.

Wat dan wel? Het zal menig VVD’er wellicht verbazen, maar zelfs publieke en deels-publieke bedrijven tonen zich innovatief. Zo kun je nu met de KLM met je vliegticket de trein van Schiphol naar Brussel nemen of naar Parijs.

En het rechtse dogma dat publieke bedrijven per definitie goedkopere diensten leveren dan private bedrijven klopt ook niet. Kijk naar de geprivatiseerde energiebedrijven die nu allemaal in buitenlandse handen zijn en hun winsten aan hun aandeelhouders uitkeren in plaats van aan onze lokale overheden of die winsten gebruiken om vrijwillig de prijzen te verlagen.

Niet gek dat er een stille tegenbeweging ontstaat van deprivatisering, zoals TNI onlangs heeft onderzocht. Er zijn in ons land al gemeenten die een eigen energiebedrijf hebben opgericht of de bussen hebben gedeprivatiseerd. Het doel daarvan? Betere dienstverlening voor de burger tegen betaalbare prijzen en met leveringszekerheid.