Beste meesters en juffen, lieve leerkrachten: Kijk ook om naar hoogbegaafde kinderen

Ze is net 11 geworden en klaar met het eerste jaar VWO. Het was een heerlijk jaar. Eindelijk input, eindelijk uitdaging. Ze geniet ervan dat ze naast Engels, Duits en Frans ook Latijn en Chinees krijgt. Volgend jaar komt Grieks er nog bij. Allemaal dingen leren die ze nog niet kende. Die ze soms zelfs moeilijk vindt. Woordjes stampen kost best veel tijd en inzet, en dan nog met soms een 5 als resultaat. Ook dat heeft ze geleerd: onvoldoendes halen.

Ze is erachter gekomen wat voor interessant vak geschiedenis is. Eindelijk diepgang in de stof. Wiskunde is een beetje makkelijk, net als Nederlands. Maar wat fijn dat je voor Nederlands elke week een krantenbericht moet uitknippen en mag uitleggen waarom jij dat belangrijk nieuws vindt. De schaar gaat in artikelen over de bio-industrie en milieuvervuiling. Ja, de kleine tiener kan eindelijk doen wat ze altijd al wou: leren.

Ze staat gemiddeld voor alle vakken een 7,7. Een super trotse moeder schrijft dus deze column. Dat kleine hummeltje van mij flikt het gewoon om ook op het VWO haar weg te vinden en mooie cijfers te halen. Zelf vindt ze haar resultaten heel gewoon. Dat is het voor haar natuurlijk ook. Ze let goed op in de les en werkt thuis hard, en dan is een 7,7 toch gerechtvaardigd? Ze had eigenlijk zelf een 8 als gemiddelde gewild, want dat noemt school cum laude.

Tranen in mijn ogen Wat echter nog veel mooier is, is de zin van haar mentor op dochters rapport: “Ze haalt het beste in haar klasgenoten naar boven”. Ik kreeg bijna tranen in mijn ogen. Wat vaak over hoogbegaafde kinderen wordt gezegd, zelfs door hoogleraren neuropsychologie, is dat deze nerds vaak sociaal en emotioneel achterlopen, en ook fysiek. Mijn toen nog 10-jarige weet ondertussen 12- en 13-jarigen in haar klas te stimuleren en te binden. Tjakka. Fysiek zit het ook wel goed. Ze gaat vier avonden per week naar de schermzaal om te trainen. Even lekker het hoofd leegmaken en focussen op de perfecte uitval of een snelle ‘parade repost’. Met grote regelmaat doet ze wedstrijden in het weekend. Het eerste buitenlandse toernooi was dit jaar een feit. Ondanks dit fijne jaar, blijft dochter piekeren over de toekomst. Ze wil geen vakkenpakket kiezen in de vierde klas. Ze wil in alle vakken examen doen, “maar kan dat mama?” En wat zal ze nou gaan studeren? Biologie is interessant, maar de talen ook. Een baan als expat of ambassadeur is wel wat voor jou, zei iemand laatst. Dochter wist niet wat dat was. “Wat als ik een beroep wil doen waarvan ik nu nog niet weet dat het bestaat? Hoe kan ik dan de juiste studie kiezen?” Zorgen, zorgen.

Oproep aan leerkrachten Maar het genieten heeft de boventoon. Mijn hoogbegaafde dochter gaat erg lekker. Is deze column dan nog nodig? Ja, toch wel. Ik hoop dat leerkrachten dit ook lezen en denken: ‘Zulke kinderen moeten we op de basisschool toch wat meer bieden dan we nu doen?’ Zodat deze kinderen niet uit pure nood twee keer moeten versnellen. Er is veel mogelijk: Een collega kan uren vrijmaken om het pluswerk te begeleiden. Er is misschien ergens een native speaker Spaans of Noors, die ingezet kan worden. Een van de ouders is vast een bekwame schaker of dammer en wil vast wel een uurtje per week een denksportklasje begeleiden. Na schooltijd zijn er altijd superleuke activiteiten, met muziek, techniek, tekenen of koken. Kunnen die begeleiders ook niet wat onder schooltijd doen voor de kinderen die zich echt de pleuris vervelen in de klas? Eigenlijk was op de basisschool alleen groep 8 leuk. Mijn dochter is nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Ze vindt het fijn dat ze niet meer de enige is die goede resultaten haalt, zegt ze. Dat geluk had ik ook zo graag gezien in haar basisschooljaren. Die jaren waarin ze zich afvroeg wat de zin van het leven was. Dat haar talent haar in de weg zat. Terugkijkend op die tijd zegt ze: “Van de kleuters en groep 3 weet ik niets meer, groep 4 en 6 waren super stom. In groep 5 kreeg ik veel extra werk, maar daar snapte ik niets van. Eigenlijk was alleen groep 8 leuk.” Daarom beste meesters en juffen, lieve leerkrachten, een oproep van mijn kant: Kijk ook om naar hoogbegaafde kinderen. Zie ze, geef ze aandacht, begeleid ze, voed ze. Ze hebben jullie nodig.