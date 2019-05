Beste mbo’ers: vrees niet, het hbo is wél iets voor jullie

Je zal maar op het mbo zitten en nadenken over een vervolgstudie op het hbo. De moed zinkt je in de schoenen als je alle berichten leest over de moeizame overstap en de vele mbo’ers die stoppen met de opleiding…

Beste mbo’ers: vrees niet.

Mbo’ers scoren namelijk helemaal niet zoveel anders dan havisten. Ook zij hebben soms moeite met de overstap en ook zij vallen uit. En wat blijkt uit recent onderzoek: mbo’ers lijken op sommige punten zelfs in het voordeel.

Zo kunnen ze beter reflecteren op hun leerproces en zijn ze goed in plannen en doelen stellen. Oude denkbeelden over verschillen tussen mbo’ers en havisten kunnen dus naar de prullenbak.

Tot nu toe dachten we dat de overstap naar het hbo voor mbo’ers lastiger dan voor havisten. Theoretischer onderwijs, minder begeleiding, een hoger tempo. Daar moeten veel eerstejaars aan wennen. De overheid legde de focus op deze doelgroep en maakte miljoenen vrij om de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren. Niet onlogisch: cijfers toonden aan dat mbo’ers vaker in het eerste jaar stoppen met hun opleiding. De vraag is echter: klopt het verhaal achter de cijfers?

Verschillen kleiner In elk geval wijzen de nieuwste cijfers uit dat de verschillen tussen beide groepen kleiner worden. De hogere uitval van mbo’ers in het eerste jaar is bovendien niet op te hangen aan één factor. Zo speelt het bijvoorbeeld een belangrijke rol dat een mbo’er al een diploma op zak heeft waarmee hij de arbeidsmarkt op kan. Een havist heeft dit alternatief niet. De sterke focus op de mbo’er in het hbo doet meer kwaad dan goed. Veel mbo’ers worden onzeker van alle berichten over de moeilijke overstap en de (goedbedoelde) initiatieven om deze te vergemakkelijken. Zodra ze in het eerste jaar op weerstand stuiten, denken sommigen: ‘zie je wel, het hbo is niks voor mij’. Zonde. Daarom moeten we af van de stigma’s en etiketten die we overal zo graag opplakken. Natuurlijk zijn er mbo’ers die uitvallen op het hbo omdat zij het niveau niet aan kunnen. Maar dat geldt net zo goed voor havisten. Hoogste tijd dus om studenten niet te beoordelen op hun opleidingsachtergrond of welke andere (persoons)kenmerken dan ook, maar op hun persoonlijke kwaliteiten en tekortkomingen.

