Beste intellectueel, er is ook leven buiten de universiteit

Bij een tentamenvraag had ik een paar zinnen van Kant geciteerd in het Duits. Geen moeilijk Duits; in het college was die passage uit en te na becommentarieerd. Maar op het antwoordvel van één student vond ik de opmerking: ‘Wij worden niet verondersteld Duits te kunnen lezen. Dit is een illegale vraag.’

Lees verder na de advertentie

Het was alsof mijn wereld instortte. Waar doe ik in godsnaam al die inspanning voor?, vroeg ik mij in wanhoop af. Het antwoord kwam snel, met een blik op de andere tentamens die wel getuigden van intellectuele toeleg en nieuwsgierigheid. Want wie aan een universiteit studeert, doet dat met heel zijn wezen. Het is een habitus, die zich niets aantrekt van de grenzen van het curriculum en de vraag wat je van de stof wel en niet moet kennen. Wie tot een universitaire studie geroepen is, wil álles leren kennen.

Althans, zo zou het moeten zijn. Want dat stelt hoge eisen en niet iedereen kan die opbrengen. Erg is dat niet. Niet elke persoon hoeft naar de universiteit. Die laatste is de afgelopen halve eeuw almaar verder uitgedijd. Vanaf ongeveer de jaren zestig kon iedereen die daartoe de capaciteiten had de hoogste intellectuele vorming genieten. Sinds het jaar 2000 is het aantal studenten nog eens met bijna 60 procent gestegen, zo stelde de afscheidnemende rector magnificus Bert van der Zwaan in deze krant vast.

Rehabilitatie Van de weeromstuit is daardoor de overtuiging ontstaan dat, nu iedereen naar de universiteit kan, iedereen ook naar de universiteit moet. Dat is die laatste niet ten goede gekomen, net zo min als dat een voordeel is geweest voor andere onderwijsvormen, die óók heel eerzaam en nuttig kunnen zijn. Die laatste verdienen dan ook dringend rehabilitatie: niet alleen het vmbo, zoals nu vanuit regeringskringen wordt bepleit, maar ook alles wat tussen het vmbo en de academie zit. De universiteit moet zichzelf niet naar voren schuiven als het enige opleidingstype dat ertoe doet De universiteit zou misschien de eerste moeten zijn om zich dat te realiseren en haar neiging tot expansie drastisch moeten beperken. Ze moet het, met andere woorden, vanuit haar eigen roeping aandurven niet te groot te willen zijn en zichzelf niet naar voren te schuiven als het enige opleidingstype dat ertoe doet. Ook Van der Zwaan constateert dat er op de universiteit nu te veel studenten zitten die elders veel beter op hun plaats zouden zijn.

'Excellence' Stiekem zijn de universiteiten zo’n uitzuivering al begonnen. Voor hun uitblinkende studenten hebben ze de elite-instellingen van ‘university colleges’ bedacht – of welke Engelse naam hun bij de excellence daarvan verder ook inviel. Dat zijn de plekken waarin de uitzonderlijke geest wordt hooggehouden die oorspronkelijk toekwam aan ‘de academie’. Die stakker wordt nu een beetje aan haar lot wordt overgelaten. Dat is de omgekeerde wereld, waarin de universiteit de kool én de geit probeert te sparen: mateloze groei met behoud van de roep van ‘excellentie’. De zeer- en hooggeleerden die daarbinnen doceren laten zich er al evenzeer door begoochelen als de studenten die denken het leven niet aan te kunnen zonder doctoraalbul, al kan de academische geest hen verder de bout hachelen. Ook buiten de universiteit is er leven, zo zouden beide groepen zich moeten realiseren – en om te beginnen zou de academie zichzelf daartoe niet moeten opdringen als de maat van alles. Zij is niet de enige opleiding waarmee je je met goed fatsoen vertogen kan. Maar ze is ook niet de enige intellectuele omgeving waarin een denker en geleerde in zijn element kan zijn. Het eerste moeten studenten zich aantrekken, het tweede de docenten, want ook zij vergeten nogal eens dat er buiten de academische muren een wereld te winnen is.