Beste Hema, verandering zit in het vullen van mijn zojuist afgerekende waterfles

Misschien was mijn klacht te klein, mijn verzoek te nietszeggend. Zevenhonderd centiliter water uit de kraan achter jullie kassa in de fles die ik net had afgerekend bij jullie vestiging op Amsterdam Centraal. Op de schaal van wereldproblemen bungelt dit voorval ergens onderaan. En toch kwam er voor mij in die weigering van alles samen.

Er stond geen rij, de handeling was minimaal, twee stappen naar de kraan, twee stappen terug, met moeite had het niets te maken, het was de regel, zei de verkoopster. De regel dat reizigers geen gratis water krijgen, maar het moeten kopen in plastic wegwerpflesjes. Ook als ze net een hervulbare waterfles kochten om juist niet nog meer plastic te hoeven toevoegen aan de gigantische soep die onze oceanen vervuilt.

Duurzaamheid Op jullie website lees ik hoe belangrijk jullie duurzaamheid vinden. Jullie voelen je ‘verantwoordelijk’ voor de samenleving, hebben een hoofdstuk geschreven over toezicht op het begin van de keten. Een sympathiek verhaal over fairtradethee, maar ik ben dat soort verhalen moe. Verhalen die ik maar moet aannemen, die ik niet kan checken of overzien. Verandering zit niet alleen in het grote gebaar, maar in de duizend dagelijkse handelingen Ik ben met mijn waterfles het einde van de keten, dat laatste deel waar geen hoofdstuk over geschreven is, maar waar een wereld te winnen valt. Het deel van de keten waarin ik zelf verantwoordelijkheid kan nemen, het enige deel waarin ik iets kan doen om mijn groeiende machteloosheid te bedwingen.