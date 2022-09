Beste burger, zoek het zelf uit. De verzorgingsstaat is nu echt overleden

Op Prinsjesdag 1963 sloeg een van de paarden van de Crème Calèche op hol tijdens de rijtoer naar de Ridderzaal. Het rijtuig kwam tegen een boom tot stilstand en de inzittende prinsessen kwamen met de schrik vrij.

Soms loopt het minder goed af en moet je als arts een slechtnieuwsgesprek kunnen voeren.

Tijdens de opleiding geneeskunde leer je onder andere dat je het slechte nieuws vooral snel, duidelijk en begrijpelijk moet brengen.

De Nederlandse zorgkosten zijn door allerlei oorzaken op hol geslagen. Denk aan de vergrijzing, te veel dure behandelopties, steeds meer managers en afvinklijstjes en vooral heel veel zieke en ongezonde mensen.

Uit het gelekte Integrale Zorgakkoord (IZA) blijkt dat het Kabinet deze tendens drastisch tot stilstand wil brengen. Bijvoorbeeld doordat het aandeel werkenden in de zorg, nu een zesde van de beroepsbevolking, de komende jaren niet verder mag stijgen ondanks de toenemende zorgvraag. Het is niet meer vanzelfsprekend dat je zorg krijgt; je kunt ervoor in aanmerking komen.

Letterlijk en figuurlijk de klappen opvangen

Het akkoord verhult dit slechte nieuws met ambtelijke taal zoals ‘verkenningen’, ‘transformatieplannen’, ‘werkprogramma’s’, ‘regiobeelden’, ‘regioplannen’, ‘procesvoorstellen’, ‘leidraden’ en ‘afwegingskaders’.

Maar het veld is niet gek en realiseert zich dondersgoed wie dan wél het slechte nieuws mag brengen en burgers mag vertellen dat ze zelf meer moeten betalen, verder moeten reizen en tevreden moeten zijn met online zorg. Zij mogen letterlijk en figuurlijk de klappen opvangen als ze de brave, premiebetalende burger nee moeten verkopen of de rekening moeten presenteren voor een niet-spoedeisend nachtelijk consult.

In het akkoord staat ook dat ‘zorgaanbieders voor 2025 met al hun reguliere patiënten over hun leefstijl gepraat moeten hebben’. Een belangrijk onderwerp, want zoals voorzitter René Héman van de artsenfederatie KNMG stelt: “Goede zorg draagt uiteindelijk maar voor 11 procent bij aan de gezondheid van burgers. Dus als je wil dat de zorg niet overbelast raakt, dan had je al veel eerder moeten zorgen dat mensen niet ziek worden.”

De betuttelkaart

Het cynische is dat dezelfde ‘volwassen burger’ van Mark Rutte decennialang de vrijheid had om zichzelf overgewicht, suikerziekte en een infarct te consumeren. Als je het waagde om daar kritisch over te zijn werd je met de betuttel- of vrijheidskaart om je oren geslagen.

Dagblad van het Noorden kopte dit voorjaar nog met: ‘Fastfoodketens McDonald’s, KFC en Burger King ontvangen miljoenen van zorgverzekeraars en miljarden aan premiegeld van pensioenfondsen’. De vrijheid om de vervuilende industrieën geen strobreed in de weg te leggen. Logisch, want er wordt exorbitant verdiend aan ziekmakende producten. Maar het wrange is dat de winsten door deze ondernemingen worden geprivatiseerd en dat de kosten worden gesocialiseerd. Wij als samenleving draaien onder het motto van solidariteit dus op voor de zorgkosten die voortkomen uit onze ongezonde leefstijl.

Kortom het slechte nieuws is: beste burger, zoek het zelf uit. De verzorgingsstaat is nu echt overleden. En het goede nieuws is dat we weer gezellig met elkaar soep gaan eten aan de keukentafel van de buurvrouw.

