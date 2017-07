Bespaar de Rif een nieuwe wond

Tevergeefs, omdat de Spanjaarden hulp kregen van de Fransen die met grote militaire inzet de revolte de kop in drukten. Waarna in de jaren vijftig de machthebbers van het net onafhankelijke Marokko hetzelfde deden – onder leiding van de latere koning Hassan II.

Lees verder na de advertentie

De zich herhalende onvrede is deels cultureel, veel Berbers voelen zich in het overwegend Arabische Marokko systematisch genegeerd

De zich herhalende onvrede is deels cultureel, veel Berbers voelen zich in het overwegend Arabische Marokko systematisch genegeerd. Maar de onvrede is ook economisch en sociaal-politiek: in de Rif floreert de economie niet, zijn de infrastructuur en de gezondheidszorg matig, en is de maatschappij doordesemd van criminaliteit en corruptie. Niet voor niets komen veel Marokkaanse migranten in Europa uit de Rif: zij zagen daar voor zichzelf en hun kinderen weinig toekomst.

De huidige opstand begon met de dood van een visverkoper, zoals de Arabische lente ooit begon met de dood van een Tunesische marktkoopman. Maandenlang volgden in Marokko vreedzame protesten van de zogenoemde Volksbeweging, maar escalatie lag voortdurend op de loer. Door de arrestatie van de leider van de opstand, Nasser Zafzafi, en tal van andere activisten, is de inzet steeds hoger geworden.

De demonstratie die vandaag moet plaatsvinden is verboden. De grote vrees is dat als mensen toch de straat op gaan, wat ze hebben aangekondigd, deze met grof geweld uiteen worden geslagen. Een eeuw na de eerste grote opstand zou dan een nieuw treurig hoofdstuk in de Marokkaanse geschiedenis worden geschreven.

Echte oplossingen Dat de Marokkaanse autoriteiten bang zijn voor grootschalige instabiliteit is niet gek, andere Arabische landen bieden daarvan helaas voorbeelden. Maar juist deze regering, die met koning Mohammed VI (zoon van Hassan II) ondanks alle autoritaire trekken het land meer democratische lucht leek te verschaffen, zou beter moeten weten dan grootschalig geweld toe te passen. De Riffijnen hebben een punt, de regio heeft investeringen nodig. En het arresteren van protestleiders is niet aanvaardbaar bij een vreedzame protestbeweging. Wie nu een nieuwe diepe wond slaat in het collectieve geheugen van de regionale bevolking, kan ervan verzekerd zijn dat die wond later opnieuw gaat etteren. Goede signalen zijn er ook, de regering heeft enkele voorstellen gedaan en de koning zegt het gebied volgende maand te bezoeken. Laten ze met echte oplossingen komen, die het vertrouwen in Rabat weer enigszins herstellen. Om te beginnen door de leiders van de protestbeweging alsnog vrij te laten. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.