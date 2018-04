Bespaar Blokker een langzame teloorgang: ontmantel de boel

Blokker heeft het moeilijk, vooral met zichzelf. De keten kent een lange, glorieuze traditie, maar daar is weinig van over. De derde topman in korte tijd vertrekt, omdat het de familie niet snel genoeg gaat. Maar je kunt ook zeggen: de familie verandert niet snel genoeg.

In plaats van steeds een nieuwe topman aan te stellen en die te laten stranden om het eigen gelijk te bevestigen, zou de familie kunnen overwegen een psychiater erbij te halen en met behulp van familie-opstellingen elkaars drijfveren te ontrafelen. Want sinds 2016 stak zij 200 miljoen euro in het bedrijf, eerst om de winkels hipper te maken, later om ze weer volkser te maken. Zonder resultaat. Die miljoenen hadden ook naar een goed doel kunnen gaan.

We hoeven niets af te doen aan het ondernemerschap van de familie Blokker. We mogen ze dankbaar zijn voor wat de winkels hebben betekend voor Nederlandse huishoudens, voor de medewerkers, de winkelstraat en de economie. Bij Blokker kon je terecht voor voordelige en handige spullen als wekkerradio's en droogrekken. Het heeft duizenden medewerkers werk en inkomen verschaft. En een Blokker droeg bij aan de levendigheid van de buurt.

Overleven

Maar die tijd is voorbij. Hoe erg is dat? Er is een groot misverstand in retailland en dat luidt: retailers uit de straat móeten overleven in het digitale tijdperk. Ook al krimpen de winkelstraten, is er aantoonbaar minder traffic en komt het publiek met andere wensen. En als dat overleven niet lukt, vindt de winkelier zichzelf een loser.

Dat is niet terecht. Traditionele retailers hebben nu eenmaal slechtere papieren dan nieuwkomers. Wat Blokker (en V&D, Macintosh, Perry Sport) het meest in de weg zit, is het verleden. Alle gedachten, het zelfbeeld, de successen van vroeger zitten het succes van morgen in de weg. Er is wat anders nodig: een ander concept, een andere houding en andere competenties. Het spel is veranderd. Wie vaak won met Monopoly, is niet per se goed in Minecraft.

In een tijd waarin start-ups uit het niets een miljard waard worden, is het belangrijk te bedenken dat het ook zo snel de andere kant kan opgaan: van een miljard naar nul. Hoe zou het zijn als we gewoon afscheid nemen van Blokker? Vermijd het pijnlijke proces van langzame teloorgang. Ontmantel de boel en verdeel de buit onder aandeelhouders en medewerkers. Dan komt er geld en energie vrij voor initiatieven waar vandaag vraag naar is.