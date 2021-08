Besmette kunst verbannen uit het normale circuit? Nee!

Dus Nobelprijswinnaar Bob Dylan­­ heeft een aanklacht aan zijn broek hangen wegens vermeend seksueel misbruik van een 12-jarig meisje in 1965. Indien­­ waar: moge hij rotten in de hel. De Vlaamse krant De Morgen bracht onmiddellijk een achtergrondstuk met de titel: ‘Kan je nog luisteren naar de muziek van een mogelijke zedendelinquent?’

Een veelgehoorde reactie is dan dat je de kunstenaar en zijn werk van elkaar moet scheiden. Natuurlijk kun je nog naar Michael Jackson of R. Kelly luisteren, natuurlijk moeten de films van Roman Polanski gewoon in de bioscopen te bekijken zijn.

In De Groene Amsterdammer keerde Yegór Osipov-Gipsh zich onlangs tegen deze visie, die hij vindt getuigen van morele eenvoud. In kunstwerken zelf kunnen alle morele grenzen worden overschreden juist dankzij de harde scheidslijn tussen fictie en werkelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de kunstenaar om die scheidslijn te respecteren en zich tijdens het maakproces of in zijn privéleven niet te buiten te gaan aan crimineel gedrag. Wie dat wel doet, begaat niet alleen een misdaad tegen zijn slachtoffers, maar ook tegen de kunst zelf. Het werk van zulke makers mag volgens Osipov-Gipsh wél genegeerd worden, en nee, het is niet oké om een film uit te brengen waarvan de producent actrices misbruikte. Hooguit kan zulke besmette kunst tentoongesteld worden ‘in de context van werken gemaakt door misbruikers’.

Een interessante gedachte. Eigenlijk pleit Osipov-Gipsh hier voor het inrichten van forensisch­­-psychiatrische afdelingen in musea­­, bioscopen en bibliotheken, waar de schuldige kunstenaars hun plekje krijgen.

Getroebleerde kunstenaars geven vaak de scherpste inzichten in de menselijke ziel

Dat je de kunstenaar niet van zijn werk kunt scheiden, ben ik met Osipov-Gipsh eens, maar om een andere reden. Vaak zijn het nu net de getroebleerde, waanzinnige of misdadige kunstenaars die ons de scherpste inzichten in de menselijke ziel verschaffen – of die ons het hardst aan het lachen maken, het hardst doen huilen. Ik zou het voorbeeld van de literaire perverseling Markies de Sade kunnen aanhalen, maar we hoeven niet per se het verre verleden in te duiken. De komiek Louis C.K. heeft zijn carrière zo ongeveer gebouwd op schaamteloos vertellen over zijn zieke fantasieën en invallen, op het telkens opzoeken van grenzen. Het heeft mij niet verbaasd dat zo iemand ook in zijn ‘echte’ leven weleens over de schreef is gegaan.

Kunstenaars die een misdaad begaan, horen als elke andere burger te worden bestraft. Maar hun werk verbannen uit het normale kunstcircuit, is niet alleen een straf voor de delinquent – ook voor het kunstminnende publiek. Besmet werk moeten we in de openbaarheid houden, al was het maar om erover te kunnen blijven denken en praten. En ja, ook om ervan te blijven genieten. Dat is de overwinning van de kunst op de misdaad.