Beseft Annemiek van Vleuten wel wat zij voor het vrouwenwielrennen betekent?

Groots vieren doe je niet als de wereldkampioenschappen voor de deur staan. Haar moeder was speciaal naar Zuid-Limburg gekomen om haar op te halen, dus ja, dan kon even samen eten er qua frivoliteit nog nét vanaf.

Toch best geregeld heb ik het afgelopen jaar aan de moeder van Annemiek van Vleuten gedacht. Op de dag dat haar dochter doodstil op een hoge stoeprand in Rio bleef liggen, was zij jarig. Ze was niet in Brazilië, maar thuis. Met de visite volgde ze de race. Wat er door haar heen ging in de secondes, minuten, uren na wat bij zo'n beetje elke sportvolger in het geheugen gegrift staat, daar wil ik me niet eens een voorstelling van maken.

Uren bracht ze met haar moeder door

Hoe zal zij het beleefd hebben, de mediahype die daarna ontstond? Iedereen wilde weten hoe het met haar dochter was. In Rio. En daarna thuis, in Nederland. Als geen ander weten moeders wat dochters opofferen voor hun doelen. Als geen ander kon zij zich dus voorstellen hóe groot de tragedie van het missen van olympisch goud daadwerkelijk was. Het zal een van de belangrijkste redenen zijn geweest dat ze met haar dochter meeging, niet eens zo lang na de terugkeer uit Brazilië. Mee naar Annemieks favoriete trainingsplek: Livigno, op de grens van Italië en Zwitserland. Daar werkte de renster in alle rust aan haar herstel. Lichamelijk. Maar vooral ook mentaal.

Annemiek van Vleuten gisteren in de oranje leiderstrui tijdens de laatste etappe van de Holland Ladies Tour. Foto: Tim De Waele © Hollandse Hoogte / VI Images (2)

Comeback Uren bracht ze met haar moeder door. Een moeder die zoveel mogelijk leven van haar kind wilde meekrijgen, opsnuiven, meemaken - dat is het enige wat je na zo'n drama wilt. Denk ik. Wat ze precies besproken hebben, of misschien juist zwijgend met elkaar gedeeld: niemand weet het - maar Annemiek kwam terug en won. En zette dit seizoen haar zegetocht voort. De Izoard, tijdens de Tour de France, och wat was het fantastisch om haar daar wél te zien inlossen wat tijdens de Spelen niet mocht zijn. Haar valpartij in Rio leverde Annemiek tienduizenden fans op. Tienduizenden die in eerste instantie vooral wilden weten hoe het met haar was. Die vervolgens met open mond toekeken hoe onvoorstelbaar veel veerkracht in dat kleine lijfje schuilt. Hoe waanzinnig sterk haar karakter is. Hoe je na het grootst mogelijke drama niet alleen opstaat en doorgaat, maar zelfs een betere versie van jezelf wordt. Een gouden medaille is prachtig, maar succes na een enorme tegenslag is inspirerend Annemiek van Vleuten wint op de Izoard, 20 juli 2017. © EPA

Definitieve duw voor de vrouwenkoers Zou Annemiek zich realiseren wat zij in haar eentje voor heel het vrouwenwielrennen betekent? Dat juist het níet winnen van de medaille belangrijker voor de sport blijkt dan als ze wel het goud in Rio had gepakt? Iedereen kent haar naam. Nooit hoorde ik zoveel mensen mopperen dat de Giro d'Italia voor vrouwen in ons land nauwelijks te volgen is. Niet eerder zag ik mensenmenigtes op de been voor het vrouwenwielrennen als het afgelopen jaar. Want zo gaat dat: als je er eenmaal eentje volgt, volg je automatisch ook haar teamgenoten die zo goed voor haar zorgden na die vreselijke val - en voor je het weet volg je het hele peloton. Annemiek heeft de vrouwenkoers de definitieve duw gegeven. Hoe wrang ook: sport heeft verhalen als de hare nodig. Verhalen die je van je leven niet vergeet. Een gouden medaille is prachtig, maar eendimensionaal. Succes na een enorme tegenslag, is daarentegen inspirerend. Net terug van hoogtestage was Annemiek afgelopen week nog niet eens op de toppen van haar kunnen. Dat staat pas over drie weken gepland, tijdens het WK in Bergen. Ik hoop dat haar moeder er dan wel bij is, want Annemiek kennende gaat ze daar vliegen. Wat mij betreft rechtstreeks naar de regenboog. Lees hier meer columns van Marijn de Vries.

