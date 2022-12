Beschermt het recht op onbereikbaarheid werknemers vooral tegen zichzelf of toch tegen hun baas?

Een belletje van de baas mogen negeren in vrije tijd, dat recht wordt ook in Nederland wellicht vastgelegd.

De trein blijft staan, want er is geen machinist. Wat dan? De volgende trein nemen. Of mag de reiziger verwachten dat de NS een machinist bellen die een vrije dag heeft, met de vraag toch te komen?

Er is een wet in de maak die regelt dat werknemers en werkgevers afspraken maken over het recht om onbereikbaar te zijn in de vrije uren. Dat recht op onbereikbaarheid is een serieuze kwestie geworden, dankzij de digitalisering van de samenleving. Een machinist die vrij was, of een zorgmedewerker, of een basisschooldocent, zij konden dertig jaar geleden niet bereikt worden door hun baas, als ze een dagje uit waren. Dat is flink veranderd. Het gaat niet alleen om verzoeken om weer te komen werken, het kan ook gaan om mededelingen over klanten die later benaderd moeten worden, over vergaderingen, over declaraties.

Dankzij de smartphone, voorzien van app en mail, kan de werknemer tegenwoordig altijd bereikbaar zijn. Niet alleen voor familie en vrienden, maar ook voor de baas. En door het thuiswerken is de telefoon veel belangrijker geworden in het contact met het werk. De grens tussen werk en thuis is vloeiend geworden. Dat heeft zeker voordelen, zoals de mogelijkheid de tijd in te delen zoals het goed uitkomt. Maar het bezwaar is dat de lijnen met het werk steeds langer open blijven staan.

Uitgeruste werknemer presteert meer

Een dringende oproep van de werkgever negeren, of een mededeling onbeantwoord laten (‘Dank je wel, ik heb het gezien’), dat kan voor het gevoel bijna niet. Dat heeft minstens zoveel te maken met de loyaliteit van werknemers (of hun angst om tekort te schieten) als met eisen van de werkgever. Want als het goed is weet een werkgever ook wel dat een uitgeruste werknemer meer presteert dan iemand die ook in de vrije tijd steeds alert is geweest.