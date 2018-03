Beschermende zorg is als verwaarlozing

Zorgverleners en verwanten zijn geneigd vooral beschermende zorg te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Dat werkt voor zowel de cliënt als de zorgverlener beperkend in zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Het is eigenlijk een vorm van verwaarlozing.

Door bescherming als uitgangspunt te nemen in de zorg voor mensen met een beperking, snijd je mogelijkheden voor hen af. Je ontneemt hun de kans om zich naar eigen kunnen en wens te ontwikkelen. De angst voor incidenten en verwachtingen van verwanten ten aanzien van veilige zorg leiden tot risicomijdend gedrag.

Het vergt moed en lef om steeds weer te kijken of je een stap verder kunt gaan. Om samen met de cliënt en verwanten op zoek te gaan naar wat wel en niet kan, zodat mensen met een beperking zelfredzamer worden en echt onderdeel kunnen uitmaken van de samenleving.

Verschuilen achter regels

Het levert ook discussies op. Bijvoorbeeld toen eind 2016 twee keer brand uitbrak bij De Schar, een behandelcentrum van Prinsenstichting en Lijn5 in Schagen. De brand bleek aangestoken te zijn door een bewoner, een jongere met een licht verstandelijke beperking en gedragsprobleem. Ons werd toen gevraagd of we dat niet hadden moeten voorkomen door aanstekers en lucifers uit de woning te verwijderen.

Maar het is onze opdracht om jongeren met een licht verstandelijke beperking te leren zelfstandig te zijn en te participeren. Dat betekent dat we hen helpen te begrijpen wat veilig gedrag is.

Kwaliteit en veiligheid zitten niet in beperkende maatregelen, maar in het ontwikkelen van het veiligheidsbewustzijn van alle betrokkenen. Zowel onder bestuurders en medewerkers in de zorg, als onder cliënten en hun verwanten. Door met elkaar in gesprek te blijven over de juiste en veilige zorg, draag je samen de verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving, in plaats van je te verschuilen achter regelgeving.

Het is belangrijk om per individu na te gaan wat de behoeften zijn. Cliënten moeten waar mogelijk zelf inspraak hebben in hun zorg en benadering. Het goed inschatten van de risico's vergroot de veiligheid meer dan regels en bewakingssystemen. Dat vraagt van onze medewerkers een heel andere benadering, waardoor ze zichzelf blijven ontwikkelen. Over een paar jaar zal hun werk er heel anders uitzien dan nu.

