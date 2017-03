Bescherm onze bedrijven tegen sprinkhanen uit het buitenland

Nederland is een open handelsland. Met ons handelsoverschot investeren we volop in de wereld. We profiteren van internationale handel en met investeringen wordt innovatie wijder verspreid. Niks mis mee. Maar we staan op twee manieren onder druk.

Lees verder na de advertentie

Ook de postbezorging kan niet gedachteloos in buitenlandse handen vallen

Allereerst wordt onze vitale infrastructuur bedreigd, terwijl we die moeten beschermen. KPN heeft een cruciaal netwerk, dat niet zomaar in Mexicaanse handen moet vallen. Voor Schiphol is KLM essentieel, en ook voor onze verbindingen met de wereld moeten we daar een vinger in de pap houden. Ook de postbezorging kan niet gedachteloos in buitenlandse handen vallen. En het bedrijf Fox-IT is voor onze cyberveiligheid zo belangrijk dat de strategische onderdelen ervan beschermd moeten worden. Er is snel een heldere wet nodig die de Nederlandse vitale belangen beschermt.

Maar dan nog zijn we er niet. Want voor alle bedrijven geldt: behoud de eigen identiteit. We kennen in Nederland het Rijnlandse model. Wettelijk is verankerd dat besturen niet alleen kijken naar de belangen van de aandeelhouder, maar ook naar de continuïteit van de onderneming, de belangen van werknemers en de maatschappij. Dat staat haaks op het Angelsaksische model.

Alles voor het rendement En dat Angelsaksische model dreigt nu juist de overhand te krijgen in de wereld: alles voor het aandeelhoudersrendement op de korte termijn. Door fusies en overnames, die vaker mislukken dan slagen. Door verhoogde dividenduitkeringen in plaats van investeringen in de toekomst. En door de inzet van fiscaal aantrekkelijke schuldhefbomen, waardoor er minder ruimte is om tegenslagen op te vangen. Tekenend is dat iemand als Larry Fink van BlackRock, ’s werelds grootste beleggingsfonds, bedrijven in steeds steviger bewoordingen oproept tot meer focus op de lange termijn. Hoopvol is dat grote Nederlandse pensioenfondsen zich tegen een koerswijziging van Unilever hebben uitgesproken. Zo willen wij onze samenleving inrichten: in harmonie samenwerken Allereerst moeten we onze vitale belangen in de economie beschermen met een wet die instemmingsrecht geeft aan de minister van economische zaken. Alleen als die daarmee instemt, mogen in Nederland gevestigde bedrijven (of onderdelen daarvan, zelfs als die deels in buitenlandse handen zijn, zoals Unilever) die vitaal zijn voor onze economie, worden overgenomen. Ten tweede moeten we pal staan voor ons Rijnlandse model. Zo willen wij onze samenleving inrichten: in harmonie samenwerken, in plaats van het dictaat van beurskoersen te laten leiden. Dat betekent: zeggenschap en inspraak voor werknemers, geen excessieve schuldfinanciering, private equity temmen en eigenbelang van bestuurders bij fusies en overnames verbieden.

Kaalgevreten En de bedrijven zelf? Die doen er goed aan hun strategieën statutair vast te leggen en beschermingsconstructies te vormen tegen overnames, die louter zijn ingegeven door financieel gewin. Ook moeten ze stoppen met kwartaalrapportages, de focus moet liggen op de lange termijn. Nederland maakte dit wettelijk al mogelijk. Tot slot: het doet er echt toe wie de eigenaar is. Die kan verrijken, maar ook verarmen. In cultuur, in omgang met medewerkers en samenleving. Met de juiste maatregelen hoeven we niet langer bezorgd te zijn dat bedrijven als Unilever worden kaalgevreten door een stel sprinkhanen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.