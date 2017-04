Bescherm de Nederlandse identiteit met openbare scholen

De afgelopen weken hoorden we bijna dagelijks politieke partijen praten over de Nederlandse identiteit. Maar ze kwamen vaak niet verder dan waarden en normen, normaal doen, het volkslied zingen en de bewering dat de Nederlandse identiteit wordt bedreigd door een groep migranten en moslims. Ik vond hun verhalen vooral erg vaag.

Men haalt twee dingen door elkaar: de individuele identiteit en de collectieve identiteit. Over je individuele identiteit beslis je zelf. Denk aan sporten, drinken, trouwen, scheiden, werken, of homo, hetero, islamiet, atheïst, christen of agnost zijn. Ik zie de collectieve Nederlandse identiteit als een collectieve overeenkomst van de inwoners van dit mooie land. Die overeenkomst vraagt een ieder de normen en waarden van de democratische rechtsstaat te respecteren, te beschermen, met de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van meningsuiting voorop. Want religieuze invloed kan wel degelijk een bedreiging vormen voor de democratische rechtsstaat.

'Religievrij' Ik vind dat onze Nederlandse identiteit wordt bedreigd vanuit twee kanten, die als het ware hun individuele en religieuze identiteit willen opdringen aan de collectieve identiteit. De gepolitiseerde islam vormt een bedreiging: salafisten en extremisten die de plicht van de moslims om de islam te verspreiden letterlijk nemen en agressief oppakken. Rond 200.000 moslims hebben op Denk gestemd. Denk wil Nederland islamiseren door nog meer imams te importeren en het parlement te sluiten op de dag van het Suikerfeest. Gelukkig willen niet alle moslims een sharia-systeem. Een andere bedreiging vormt extremistisch rechts, dat zijn gedachtegoed aan iedereen wil opleggen. Ik schrok dat de SGP voorstander is van de doodstraf, een straf die onze collectieve identiteit niet kent. De Nederlandse identiteit is niet racistisch en vormt geen enkele bedreiging voor de inwoners van dit land Celal Altuntas De Nederlandse identiteit is niet racistisch en vormt geen enkele bedreiging voor de inwoners van dit land. Ter bescherming van de Nederlandse identiteit stel ik voor kinderen tot hun achttiende jaar niet lastig te vallen met religieuze ideologie. Geen aparte religieuze scholen meer. Maak openbare scholen voor alle kinderen, ongeacht, ras, kleur, religie, cultuur, afkomst. Laat hen tot hun achttiende jaar 'religievrij' leven. Religie mag als lesstof, maar niet als ideologie worden gegeven. Mensen moeten hun religie op individueel niveau praktiseren. Geef geen ruimte aan religieuze invloed op onze collectieve identiteit.

