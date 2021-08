Berecht Al-Bashir nu niet in Soedan

Na zijn val in 2019 leek het nog ondenkbaar, nu lijkt het dan toch te gaan gebeuren: Soedan wil ex-dictator Omar al-Bashir uitleveren aan het Internationaal Strafhof. Met 300.000 doden en drie miljoen ontheemden in de regio Darfur op zijn geweten, kun je met recht spreken van genocide en misdaden tegen de menselijkheid: de misdaden waarvoor het hof in 2002 werd opgericht. Dat uitlevering lange tijd desondanks twijfelachtig was - en nog steeds is er geen harde datum - komt doordat de leiders die het van al-Bashir overnamen eveneens vuile handen hadden gemaakt in Darfur.

De huidige regering stemde onlangs voor ratificatie van het oprichtingsverdrag van het Strafhof, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor uitlevering. Dat zij die stap nam, zou je voorzichtig kunnen duiden als een signaal dat het premier Hamdok menens is met het voldoen aan de roep om gerechtigheid in het land. Die roep kwam luidkeels tot uiting tijdens de volksopstand in 2019 die het vertrek van al-Bashir inluidde. Inmiddels werd al de islam als staatsgodsdienst en daarmee de sharia afgeschaft, eveneens een vurige wens van de demonstranten.

Tegelijkertijd is de situatie in het land nog altijd uiterst precair, zoals afgelopen voorjaar bleek toen het geweld in Darfur opnieuw heftig opflakkerde. Berechting van al-Bashir in Soedan zelf zou in principe de voorkeur genieten, als beste manier om met het eigen verleden in het reine te komen. Dat is klaarblijkelijk niet haalbaar, mogelijk ook omdat in een land waar de verhoudingen nog zo op scherp staan de rechtszaak zelf nieuwe olie op het vuur kan zijn. Daarom is het maar goed dat er een Internationaal Strafhof is, hoe stroperig de rechtsgang in Den Haag ook kan zijn.

Want het Hof kan in zijn bijna twintigjarige bestaan bogen op slechts een handvol wapenfeiten. Vaak blijven zaken steken in eindeloze voorlopige onderzoeken. Een externe evaluatiecommissie trok vorig jaar bovendien harde conclusies over de bureaucratie, het slechte leiderschap en de sfeer van intimidatie.

Je kunt dus zeggen dat uitlevering aan het hof tweede keus is, maar relevanter: het is, als berechting in eigen land er niet in zit, de enig overgebleven optie. Daarom is het belangrijk in te blijven zetten op het Internationaal Strafhof. Een van de voornaamste belemmeringen is de houding van China, Rusland en de VS: hooguit liggen ze niet dwars bij een rechtsgang, als dat hun zelf goed uitkomt. Meer medewerking van deze grootmachten zou het werk van het Strafhof enorm helpen.