Beperk de macht van aandeelhouders

De twee voorstellen staan in zijn zaterdag aan de Tweede Kamer verstuurde brief naar aanleiding van de overnamestrijd bij AkzoNobel.

Dat kan bijna niet anders dan een vrome wens zijn: een aandeelhouder, wat een pensioenfonds op dat moment is, verleiden tot meer investeringen en tegelijkertijd zijn zeggenschap over de onderneming verminderen. `

Kamp had er beter aan gedaan beide wensen niet in één beleidsvoornemen te vervatten.

Zoveel tegenstrijdigheid kan niet bevorderlijk zijn voor een verloop van een op zich zeer noodzakelijke discussie over de vraag hoe groot de zeggenschap van een aandeelhouder over de toekomst van een onderneming dient te zijn.

Er zit een belangentegenstelling tussen een overheid en aandeelhouders van ondernemingen. De aandeelhouder is idealiter geïnteresseerd in het belang op de langere termijn van de onderneming waarin hij investeert, maar het kan hem niet kwalijk genomen worden als hij in wil gaan op een overnamebod wanneer dat een mooie winst belooft.

Bedenktijd

Ter illustratie: PPG, dat AkzoNobel wil overnemen biedt ruim 96 euro per aandeel, terwijl grootaandeelhouder Elliott niet lang geleden zestig euro per aandeel betaalde. De aandeelhouder kan in een dergelijk geval nauwelijks kwalijk worden genomen dat hij het nationaal belang, waar de overheid voor staat, niet zwaar mee laat wegen. Het is een praktisch en logisch gevolg van het aandeelhouderskapitalisme.

Het kabinet, demissionair of niet, en de partijen die uiteindelijk de onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan doen zouden er goed aan doen eens goed na te denken over die belangentegenstelling. En over de vraag of de overheid, met een beroep op het algemeen belang, niet met nadere regelgeving moet komen.

Het is zeer de vraag of het ingrijpen van de overheid zich tot die bedenktijd moet beperken

Een bedrijf de ruimte geven om een jaar na te denken over een overnamebod, zoals Kamp nu wil, is een begin, maar het is zeer de vraag of het ingrijpen van de overheid zich tot die bedenktijd moet beperken.

We hebben bij ABN Amro – tien jaar geleden – kunnen zien wat de beperkte blik op maximalisatie van aandeelhouderswaarde uiteindelijk voor onherstelbare schade kan veroorzaken. Daar ging het niet om een multinational in chemie en verfproducten, maar om een van de systeembanken van Nederland. Het is met terugwerkende kracht vreemd dat destijds niet al wetgeving tot stand werd gebracht, die de brief van Kamp van dit weekeinde overbodig had gemaakt.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.