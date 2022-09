Bepaalt straks de gemeente welke reclame je ziet, en wat je mag eten?

‘Is er koffie na de dood?’ Deze slagzin zal de jongste lezers weinig tot niets zeggen. Toch was hij in 1993 de inzet van een tragikomische worsteling die uiteindelijk in een daad van censuur door de Reclame Code Commissie (RCC) resulteerde. Deze op zichzelf onschuldige vraag stond op reclameposters van een begrafenisonderneming. Een groep orthodoxe christenen, geleid door Jan de Bruin van Christenen voor de Waarheid, vond de affiches beledigend voor christenen. Overigens was Jan de Bruin iemand die in een interview met Trouw homoseksuelen in het leger ‘een kankergezwel’ noemde. De Reclame Code Commissie oordeelde dat de tekst nodeloos kwetsend was en in strijd met de goede smaak. Verboden!

Hoe zal de RCC nu op de jongste klachten reageren tegen een reclameactie van tegenstanders van de nieuwe transgenderwet? Op de posters die men op abri’s kan treffen, staan de silhouetten van een man en een vrouw afgebeeld. Alleen staan ‘vrouw’ en ‘man’ omgekeerd onder de silhouetten geschreven. Verder zegt de tekst: ‘De nieuwe transgenderwet raakt iedereen!’ Deze actie, die zich keert tegen een versoepeling van de al bestaande transgenderwet, wordt door enkele journalisten, artsen, opiniemakers en feministen in een manifest ondersteund. Je kunt deze vorm van protest zien als een bijdrage aan een maatschappelijke en politieke discussie. Maar kennelijk ook als een ‘angstzaaiende’ actie, en dit doen transgenderorganisaties die klachten bij de RCC hebben neergelegd. In de gemeenten Gouda en Tilburg waar de posters ook te vinden waren, hebben PvdA en D66 hevig geprotesteerd. Deze (centrum)linkse partijen noemen de posters ‘transfoob’ of ‘discriminerend in verband met het schenden van mensenrechten’.

De vraag die nu wordt opgeworpen is of je reclames ook als een uiting van de vrijheid van meningsuiting kunt beschouwen. In dit laatste geval lijkt het er wel op: de boodschap richt zich deels op de politiek naar aanleiding van een nog te nemen politiek besluit. Een eventueel verbod zonder tussenkomst van de rechter zou dus ook met een daad van politieke censuur geassocieerd kunnen worden.

Geen zuivel meer op tafel

In Haarlem, waar voortaan reclame op vlees in de openbare ruimte wordt verboden, is het besluit ook politiek. Het treft hier veel minder het recht op meningsuiting, maar wel het recht op informatie van burgers: als een supermarkt met de verlaagde prijs van zijn biefstuk wil adverteren en dus informeren, wordt dit hem nu onmogelijk gemaakt. Hoever kun je nog gaan in eigen selectieve correctheid, onder de dekmantel van het algemene belang? Zal er straks per gemeente worden bepaald wat voor reclame je mag zien of niet, of wat je in de toekomst zal mogen eten? Zijn smartphones niet verslavend en energieslurpend? Word je niet lui door e-bikes? GroenLinks-gemeenteraadslid Ziggy Klazes, de vrouw achter het verbod in Haarlem, zou ook zuivelproducten in de toekomst uit de reclameruimte willen verbannen. Straks in Haarlem geen melk, karnemelk, yoghurt, kaas, boter, slagroom op affiches en liefst ook niet op het bord. In de hilarische tijd van ‘de koffie na de dood’ waren het orthodoxe christenen die de schaar hanteerden. Nu zijn het de wokisten en linkse partijen die zich van hun meest onverdraagzame kant laten gelden.

