Bent u ook een gewone Nederlander?

Hoe voelt het? Een geruststelling? Een warme zekerheid, dat je ergens echt helemaal bij hoort, 'bestemming bereikt'? Of toch een knagend gevoel, omdat 'gewoon' zo grijs klinkt en ik net als iedereen natuurlijk bijzonder wil zijn. Lezer Arie van Dijk uit Almere (Opinie, 13 oktober) verwoordde het mooi: 'Ik ben geen gewone Nederlander en ook niet boos. Ik ben uniek en blij.' Uniek en blij, daar herken ik me in. Van mij mag iedereen dat zijn.

Lees verder na de advertentie

De mantra van Rutte III, dat het een kabinet wil zijn voor de gewone, normale Nederlander, dwingt ons om na te denken over onze identiteit en daarin positie te kiezen. Want wat is nu maatgevend voor 'gewoon' zijn? Wat is de norm voor normaal? Trouw legde de vraag deze week voor aan 20 Nederlanders (12 oktober). In de antwoorden kwamen termen voor als werk, baan, gezin en rijtjeswoning.

Enerzijds lijkt het om geld te gaan, om inkomen. Met een bruto inkomen tussen de 2800 en 5500 euro, met een koophuis van 250.000 tot 400.000 euro, of een huurhuis tussen de 500 en 900 euro per maand val je in de categorie.

Maar het gaat tegen mijn gevoel en tegen mijn opvatting in om mensen alleen op financiële gronden een identiteit te geven. Werknemers met 3200 bruto per maand kunnen best heel bijzonder zijn. En hoe abnormaal zal het leven zijn van een alleenstaande oudere met slechts AOW?

Geld is echt niet allesbepalend als het gaat om onze identiteit