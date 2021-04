Bent u er blij mee dat iedereen straks weer ’s avonds op pad kan, ook inbrekers en luidruchtige bezoekers?

De avondklok was een zegen, aldus een collega die in Amsterdam woont. Geen nachtelijk gebral meer van dronken lui die op weg naar huis waren. Het was al rustiger doordat er geen toeristen meer waren en doordat de horeca dicht was. Maar die avondklok maakte het nog stiller. Woensdag geldt die niet meer en gaan ook de terrassen weer open, zij het alleen overdag. Sommige lezers schreven ons dat ze verwachten dat het dan in de parken weer druk zal worden, tot ’s avonds laat. Mensen gaan dan vanaf het terras zo het park in met een hapje en een drankje en een picknickkleed. Wie hier naar uitziet, is natuurlijk heel blij dat het met de avondklok afgelopen is.

Een andere collega reageerde laconiek op deze versoepeling. Met drie kleine kinderen ga je ’s avonds de deur niet uit. Voor hem verandert er door de versoepelingen niets.

Begin dit jaar, toen deze maatregel in zou gaan, vroeg ik u naar uw mening. Was het wel een goed idee om dit in te voeren zonder keihard bewijs dat het werkt? De reacties waren uiteenlopend. Nu, drie maanden verder, weten we hoe het werkt en wat het voor ons betekent.

De tijd van de avondklok verschoof een uur, van negen naar tien uur. Ik behoor tot degenen die het niets uitmaakt. Alle activiteiten waarvoor ik de deur uitging, zijn ­gestopt. Wandelen doe ik overdag. En anders dan de collega in ­Amsterdam heb ik geen last van dronkenmansgebral voor de deur.

Moet de aangeschafte hondjes nu een ander baasje zoeken?

Maar voor menigeen die graag op bezoek gaat en dan niet steeds op de klok wil kijken, zal het een bevrijding zijn dat er geen tijdslimiet is en geen risico op die boete, waarvan er toch 6300 zijn uitgeschreven. Inbrekers kunnen weer aan de slag, ze kunnen ongestoord ’s nachts op pad.

We vroegen ons ook af hoe het gaat met die hondjes die aangeschaft zijn als excuus om toch ’s avonds laat de straat op te mogen. Moeten die dan een ander baasje zoeken?

In Trouw van afgelopen donderdag kwamen enkele ‘terrasweigeraars’ aan het woord. Ze willen niet naar een terras. Ze willen vooral dat de besmettingscijfers omlaaggaan.

Niemand weet welk gunstig effect de avondklok gehad heeft bij het beperken van de besmettingen. De avondklok is onderdeel van een kluwen maatregelen en die draadjes kun je niet uit elkaar halen. Niemand weet dus wat er gebeurt als we weer eens op bezoek gaan bij dat ­familielid of die vriendin die verder weg woont en we er gezellig blijven eten en ’s avonds laat weer teruggaan. Wat vanaf woensdag weer kan.

In de krant van afgelopenwoensdag vertelde Arjan van Leeuwen (70) dat hij door de avondklok eens per week bij zijn dochter en haar vriend blijft slapen in plaats van na tienen nog naar huis te gaan. En dat is zo gezellig dat hij dat misschien zal blijven doen.

Vindt u het fijn dat de avondklok vanaf woensdag weer is afgeschaft?

