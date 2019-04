Bent u blij met uw werk of droomt u van een carrièreswitch?

Haar motief voor deze carrière-switch is persoonlijk. Haar zoon met autisme kreeg moeilijk aansluiting bij zijn voetbalteam, maar in een Haags team voor kinderen met autisme nam zijn ontwikkeling een enorme vlucht.

Met de lente in aantocht waren er meer mensen die hun keuze voor een andere loopbaan publiek maakten. Een Volendamse verliet de horeca voor de ouderenzorg. Met zestien andere zij-instromers volgt ze een leer-werkopleiding voor een baan in een zorgcentrum. “Speciaal voor mensen die uiteindelijk toch hun (zorg)hart willen volgen…”, schrijft de krant Nieuw Volendam. Een orthoptist (oogheelkundige) en pedicure verruilden een jaar geleden hun banen voor de uitvaartbranche. En kijkend in mijn eigen omgeving zijn het er best veel die zo’n drastische beslissing maakten. Van landbouwkundig ingenieur naar ICT’er, van ontwikkelingswerker naar leerkracht, van melkboer naar journalist, van kunstenaar naar klusjesman, van stewardess naar yogalerares, van kapster naar politieagent.

Meer betekenisvol werk

Het lijkt erop dat velen wel stiekem een andere baan zouden willen. Het blad Cosmopolitan meldde op basis van onderzoek dat Britse vrouwen tien keer per jaar denken aan een carrière­switch. En uit recent onderzoek (Effectory) blijkt dat 41 procent van de medewerkers zich matig of niet gelukkig voelt op het werk. Toch weerhouden een lager inkomen en onzekerheid of het gaat lukken velen van een echte stap. Een opleiding in combinatie met werken kan ook zwaar vallen, waarschuwen zij-instromers in het onderwijs. Lef en volharding is nodig, aldus deskundigen.

In – schaarse – literatuur en onderzoek over de carrièreswitch blijken drijfveren nogal verschillend. Soms is het noodgedwongen; je verliest je baan en moet naar iets anders uitkijken. En zo besluit menigeen een eigen bedrijf te beginnen. Het aantal zzp’ers en startende ondernemers heeft mede door de crisis een enorme vlucht genomen. Maar personeelsdeskundigen zien ook dat mensen geen voldoening meer halen uit hun baan en op zoek gaan naar iets wat ze allang wilden doen, meer betekenisvol werk. Rond hun vijftigste, geven sommigen aan, gaat de schoen wringen.

Bij Merel van Vroonhoven was dat onder meer “het gevoel in een bubbel te leven, in vergaderzalen met andere bestuurders”. Andere switchers noemen: het routinematige, niet meer gemotiveerd zijn, weinig contact met mensen, ‘geen droog brood te verdienen’, of juist de verleiding van meer verdienen. Maar een oude droom verwezenlijken staat ook op de lijst. Het programma ‘Ik vertrek’ liet zien hoe bruggewachter Hans en casinomedewerker Karin zonder ervaring een minigolfbaan op Bonaire begonnen. Met succes.

Mijn vraag: Hoe is met uw werkgeluk, droomt u van iets anders?

