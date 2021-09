Benali zit ernaast: Nederlands is niet oubollig, maar kampt met imago-probleem

Haar studie is niet oubollig, betoogt de Leidse studente Mila Nieuwenhuizen in reactie op een column van Abdelkader Benali. Studenten worden aangemoedigd zich te verdiepen in hiphop en straattaal.

Het is weer zover’, meldt een jaargenoot in onze groepsapp. Ze deelt de column van Abdelkader Benali in Trouw van 31 augustus (‘Wie nog goesting heeft in de studie Nederlands, is voor mij een martelaar’). Ja, het is weer zover, alwéér een ongefundeerde mening. Eentje die, hoe goedbedoeld ook, alleen maar bijdraagt aan het échte probleem van de studie Nederlandse Taal en Cultuur.

‘Het Nederlands is in Nederland een kleine taal geworden’, schrijft Benali. Onzin, het is overal om ons heen, het leeft! De uitspraak is vooral tekenend voor de aanname dat studenten Nederlands zich in hun colleges de Nederlandse taal eigen aan het maken zijn. Geen wonder dat velen hun neus ophalen voor zo’n makkelijke studie. Nederlands, dat spreek je immers toch al? Boeken lezen die door oude mannen zijn geschreven en neuzelen over grammaticale regeltjes zeker.

“Jij ben vast een echte grammar-nazi”, krijg je als student Nederlands vaak te horen. En wij maar gillen: “Natuurlijk niet! Ons doel is niet om zelf foutloos Nederlands te leren spreken, het is toch verdorie geen taalcursus! Onze studie is niet prescriptief, maar descriptief: we schrijven niet voor hoe de taal zou moeten zijn, we onderzoeken de taal zoals we die om ons heen zien, in al haar facetten. En ja, we gebruiken onze moedertaal als studieobject, omdat we door onze voorkennis zoveel sneller de diepte in kunnen! Het idee dat we hier worden gestraft voor ieder taalfoutje is zo kwalijk, vind je het gek dat de studie overwegend wit is?” Maar we worden niet gehoord, lijkt het.

Benali vergeet dat we onderzoek doen

Het is weer zover: een auteur die onze studie beschrijft alsof het moet gaan om het stimuleren van talent en creativiteit, alsof we niet genoeg bezig zijn met ‘de tegenwoordige tijd’. Benali lijkt te vergeten dat Neerlandici zich aan de universiteit bezighouden met Taalkunde en Letterkunde, met wetenschappelijke theorieën, met onderzoeken en publicaties. Daarnaast doen we academische vaardigheden op, zoals het schrijven van papers.

Er is niks mis met zelfontplooiing, maar je hoort nooit iemand klagen dat je bij de studie psychologie je creativiteit niet kwijt kunt. Er is niks mis met actueel zijn, maar niemand verwijt docenten natuurkunde dat ze Newton behandelen. Je leert op de universiteit nou eenmaal over de weg die ‘jouw’ discipline heeft afgelegd.

Studenten letterkunde op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Beeld Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

Aanmoediging om de Gijsbrecht te rappen

En dan de ronduit onware bewering dat onze studie niet weet wat ze aanmoet met de opkomst van het gesproken woord – overigens is het woord ‘opkomst’ misplaatst, ‘terugkeer’ misschien, maar zelfs dat is discutabel. De meeste docenten in Leiden vinden het geweldig als het ‘orthodoxe’ curriculum versneden wordt met hiphop of andere muziek. Olga van Marion moedigt studenten aan om de Gijsbrecht rappend op te voeren en Tanja Simons behandelt de Bijbel in Straattaal!

De studie staat open voor deze onderwerpen. Niet vanwege argumenten uit de onderbuik over het stimuleren van verandering en creativiteit, maar simpelweg omdat deze invloeden zo’n brede weerslag hebben op ons land en onze cultuur dat het hele vakgebied blind zou moeten zijn om ze te negeren. Waaraan zijn die teruglopende inschrijvingen dan wel te wijten?

Simpel zat: niemand heeft zin om aan een studie te beginnen die een naam deelt met een voor velen verschrikkelijk middelbare schoolvak. De stof die het centraal schriftelijk eindexamen Nederlands voorschrijft bestaat uit zulk gemekker over hoofdgedachtes en kernzinnen dat het de magie van de Neerlandistiek compleet verdrukt. Je kunt nog zo’n bevlogen docent hebben, zolang dat eindexamen niet beter aansluit bij daadwerkelijk zinnige kennis over de Nederlandse taal en literatuur, blijven het enkele martelaren die de studie kiezen. Want dat de meeste jongeren de studie mijden als een rottend karkas, daarin heeft Benali gelijk, hoe schrijnend dat ook is.

Lees ook:

De column van Jamal Ouariachi

Maar weinigen lijken om het monument te geven dat onze taal is