Beloon de loyale aandeelhouder

Nederlandse beursfondsen zijn afgelopen weken overvallen door buitenlandse opkopers. Daardoor klinkt de roep om stevige beschermingsconstructies weer sterker. Onze Corporate Governance Code dringt aan op langetermijnwaardecreatie. Ook de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren pleit voor duurzame bedrijfsvoering op zowel het gebied van milieu als van maatschappelijke omstandigheden.

Er woedt een ideologische strijd tussen kapitalisme en duurzaamheid. Met beschermingsconstructies is deze niet te overbruggen, maar met een andere invulling van aandeelhoudersrechten misschien wel.

Illusie

Zolang aandelenmarkten hun verwachtingen blijven richten op kortetermijndoelstellingen zal de kortetermijnfocus het gedrag in de bestuurskamer blijven bepalen, zelfs als dit indruist tegen het gezonde verstand. We hebben lang geprobeerd er via regels en verscherpt toezicht voor te zorgen dat het beleid van beursgenoteerde ondernemingen niet primair de belangen van de aandeelhouders dient, maar die van alle betrokkenen, de klant voorop. Dat blijkt een illusie.

De oplossing moet volgens mij worden gezocht in de invloed van aandeelhouders. Als die een groter belang krijgen bij de gezonde ontwikkeling van de onderneming op de lange termijn, zullen ook de belangen van andere bij de onderneming betrokken partijen beter zijn gewaarborgd.

De introductie van een nieuw type aandelen is daartoe een geëigend middel: aandelen waaraan meer zeggenschap is gekoppeld naarmate een aandeelhouder zijn belang langer aanhoudt. Deze Loyalty Aligned Voting Right Shares (zoals ik ze noem) zijn gelijkwaardig aan gewone aandelen en delen op gelijke wijze in de winst. Door loyaliteit extra te belonen, wordt het kortetermijnresultaat ondergeschikt gemaakt aan het succes op langere termijn. Daarbij is meer ruimte voor belangen van niet-aandeelhouders. De reputatie van de onderneming, duurzaamheid en integriteit zullen een prominentere rol krijgen.

Juridisch kan het. DSM heeft in 2007 geprobeerd loyaliteit van aandeelhouders te belonen met een hoger dividend. Dit is er nooit van gekomen omdat de Ondernemingskamer de invoering ervan in eerste instantie tegenhield. De Hoge Raad heeft deze beslissing vernietigd en oordeelde dat invoering van dergelijke aandelen geoorloofd is, op voorwaarde dat de statuten voldoende specifiek zijn en het algemeen belang zich er niet tegen verzet.