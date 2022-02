Beloof nú dat die onrechtmatige spaartaks teruggestort wordt

Alle media berichten al weken over het Spaartaks-arrest van de Hoge Raad. Klip en klaar: onrechtmatig belasting geheven. ‘Dat is een opsteker voor de spaarders die tegen die belastingheffing bezwaar hadden gemaakt’, luidde het commentaar van deze krant begin deze maand.

Wat mij betreft mag – onparlementair gezegd – ‘de pleuris uitbreken’ wanneer de overheid alleen díe burgers gaat compenseren die bezwaar gemaakt hebben.

Want ik ben een consuminderende sociaaldemocraat, die zonder mopperen een flinke mep belasting betaalt. Omdat ik ervaar dat in het algemeen het belastinggeld in Nederland goed besteed wordt. Beleggen past niet bij mij, belastingontwijking al helemaal niet. Ik heb een spaarreserve opgebouwd, want ik wil niet van anderen afhankelijk zijn wanneer ik in de toekomst, bijvoorbeeld vanwege ouderdom, extra hulp nodig heb.

Speculanten beloond

Velen met mij hebben de spaartaks altijd als onrechtvaardig gevoeld. Omdat die evident groot nadeel oplevert voor burgers die weg willen blijven van speculatie zoals de beurs en vastgoed. Ik vond het altijd al gek dat de overheid risicovoller omgaan met vermogen op die manier stimuleerde.

Toch maakte ik geen formeel bezwaar, omdat je dan wel bezig kunt blijven. Nu blijkt die belasting volgens de Hoge Raad onrechtmatig te zijn, want in strijd met hogere wetgeving. En dus mag ik rechtsherstel verwachten.

Eerste commentaren van de Belastingdienst: ‘Los van de fiscaaltechnische discussie en de grote budgettaire gevolgen gaat het hierbij ook om een in de uitvoering complexe operatie. Want die kan de fiscus op dit moment noch wat betreft personeel noch wat betreft ICT aan.’ Om gek van te worden: al die jaren was er voldoende uitvoeringscapaciteit om mij onrechtmatig te belasten en nu is die er niet om mij rechtmatig te compenseren?

Eerst de psychologie

Volgens mij is de oplossing vrij simpel. Het begint bij psychologie: de regering moet op korte termijn – en dus niet pas ‘rond april’ zoals de staatssecretaris aangaf – uitspreken dat de onrechtmatige heffingen terugbetaald worden. Op uiteindelijk rechtsherstel kunnen vertrouwen zorgt er immers voor dat de burgers begrip zullen hebben voor het feit dat de uitvoering veel tijd gaat vergen.

En dan de rekensommen. Omdat het werkelijke rendement (rente minus inflatie) nul of negatief was, is het rechtvaardig om álle spaartaks van de afgelopen vijf jaar terug te betalen. De benodigde getallen hebben de banken rechtstreeks aan de fiscus verstrekt. Appeltje eitje. En anders tijdelijk meer personeel. De terugbetaling zou gerust over twee tot vijf jaar gespreid kunnen worden. Een deel van de pot met het onlangs ‘gratis geleende geld’ kan dienen als overbruggingsbuffer voor de budgettaire gevolgen.

Voor mensen met ander vermogen dan spaargeld (aandelen- en meerhuizenbezitters) kan het fictief rendement van 4 procent gehandhaafd blijven, want dat is in de achterliggende jaren ruim gehaald. Dit werkelijke rendement met terugwerkende kracht berekenen, belasten en innen lijkt mij godsonmogelijk. En er kan een hardheidsclausule ingebouwd worden: iemand die zelf aantoont dat een negatief rendement gehaald is, ontvangt restitutie.

Terugbetaling bekostigen

Wanneer na 2022 (of later) álle vermogen en dus niet het rendement op vermogen progressief belast wordt, kan daarmee de terugbetaling van de spaartaks bekostigd worden. Ook al zijn de vermogensverschillen kleiner dan algemeen gedacht wordt, we moeten iets met de groeiende consensus om de scheve verhouding tussen belasting op arbeid en die op vermogen te corrigeren. Uiteraard met toepassing van een redelijke belastingvrije voet.

Dergelijk beleid versterkt onze – in zijn wezen kwetsbare – democratie. En dat is hard nodig.

